Jitsi Meet est une plateforme de visioconférence gratuite et open source qui fonctionne entièrement dans le navigateur à l'aide de WebRTC, sans nécessiter de plugins, d'applications ou de comptes pour les participants. Développé par l'équipe derrière le populaire service public meet.jit.si et utilisé par 8x8 dans sa plateforme cloud commerciale, Jitsi Meet prend en charge la vidéo HD, le partage d'écran, le chiffrement de bout en bout, l'enregistrement, la diffusion en direct sur YouTube, les mains levées, les sondages, les salles de discussion et les sous-titres en direct prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de Jitsi Meet sur votre propre VPS offre aux organisations et aux communautés des minutes de réunion illimitées pour un nombre illimité de participants, avec chaque flux audio et vidéo acheminé par votre propre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier les tarifs, limiter la bande passante ou analyser les métadonnées des réunions.