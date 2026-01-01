Jusqu’à 70 % de rabais sur Jitsi Meet

Déployer Jitsi Meet en un clic.

Plateforme de vidéoconférence auto-hébergée avec partage d'écran, chiffrement de bout en bout et sans frais par participant — une alternative à Zoom.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
Choisir un forfait
Garantie de remboursement de 30 jours
Déployer Jitsi Meet en un clic.

Trouvez le forfait VPS idéal pour Jitsi Meet

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jitsi Meet

Jitsi Meet est une plateforme de visioconférence gratuite et open source qui fonctionne entièrement dans le navigateur à l'aide de WebRTC, sans nécessiter de plugins, d'applications ou de comptes pour les participants. Développé par l'équipe derrière le populaire service public meet.jit.si et utilisé par 8x8 dans sa plateforme cloud commerciale, Jitsi Meet prend en charge la vidéo HD, le partage d'écran, le chiffrement de bout en bout, l'enregistrement, la diffusion en direct sur YouTube, les mains levées, les sondages, les salles de discussion et les sous-titres en direct prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de Jitsi Meet sur votre propre VPS offre aux organisations et aux communautés des minutes de réunion illimitées pour un nombre illimité de participants, avec chaque flux audio et vidéo acheminé par votre propre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier les tarifs, limiter la bande passante ou analyser les métadonnées des réunions.

Commencer
Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Jitsi Meet

Appels vidéo uniquement par navigateur

Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne sans installer de logiciel, de plugins ou créer de comptes — partagez une URL et les conférences commencent instantanément.

Partage et enregistrement d'écran

Partagez des applications, des onglets de navigateur ou des écrans entiers pendant les appels, avec enregistrement optionnel en réunion et diffusion en direct sur YouTube ou d'autres points de terminaison RTMP.

Chiffrement de bout en bout

L'E2EE facultatif pour les appels individuels et les réunions en petit groupe chiffre les flux audio et vidéo de l'expéditeur au destinataire, même depuis le serveur lui-même.

Salles de sous-commission et sondages

Divisez les réunions plus importantes en petits groupes de discussion, lancez des sondages en direct, levez la main et utilisez les réactions pour une dynamique de conférence interactive.

Sous-titres en direct et connexion téléphonique

L'intégration optionnelle avec Jigasi pour l'accès par téléphone SIP et le sous-titrage en direct rend les réunions accessibles aux appelants téléphoniques et aux participants qui ont besoin de transcriptions.

Pas de tarification par utilisateur

Hébergez un nombre illimité de réunions avec un nombre illimité de participants sur votre propre VPS — sans frais par participant, sans limites de temps de réunion, sans invites de mise à niveau.

Pourquoi choisir Hostinger pour Jitsi Meet

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité digne de confiance

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Hébergez localement. Performez mondialement.

Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
Noel

Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
Omkar

L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
Herriman

Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
Martin K

Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

Commencer

Explorez d'autres applications à déployer

Buzz

Buzz

Espace de travail auto-hébergé où les humains et les agents IA partagent les mêmes salles

Sélectionner
Apache Answer

Apache Answer

Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés

Sélectionner
Artalk

Artalk

Système de commentaires léger auto-hébergé avec un backend Go et un widget JS intégrable

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.