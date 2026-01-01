Déployer LibreChat en un clic.
Plateforme de chat IA open-source offrant une interface unifiée pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini et les modèles locaux.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LibreChat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibreChat
LibreChat est une alternative auto-hébergée à ChatGPT avec plus de 15 000 étoiles GitHub qui vous offre une interface unique et soignée pour interagir avec plusieurs fournisseurs d'IA. Il prend en charge les modèles OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI et les modèles hébergés localement via Ollama — le tout à partir d'un seul déploiement, sans avoir à jongler entre les différents tableaux de bord des fournisseurs.
Ce modèle regroupe la pile complète de LibreChat : MongoDB pour le stockage des conversations, MeiliSearch pour la recherche en texte intégral de l'historique des chats, et une base de données vectorielle PostgreSQL pour les requêtes de documents RAG. L'exécuter sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles sur votre infrastructure tout en vous donnant un contrôle total sur les clés API, l'accès utilisateur et la gestion des coûts.
Principales fonctionnalités de LibreChat
Accès IA multi-fournisseur
Connectez les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI et Ollama locaux et basculez entre eux dans une seule session de chat.
Requêtes RAG de documents
Téléchargez des documents et interrogez-les avec n'importe quel modèle d'IA connecté à l'aide du pipeline de récupération intégré alimenté par pgvector.
Recherche de conversation
Retrouvez instantanément les conversations passées grâce à la recherche en texte intégral optimisée par MeiliSearch sur l'ensemble de votre historique de conversations.
Gestion des utilisateurs
Enregistrez plusieurs utilisateurs avec une connexion par e-mail/mot de passe, gérez l'accès aux clés API de manière centralisée et suivez la consommation de jetons par utilisateur.
Confidentialité complète
Toutes les conversations IA et les documents téléchargés restent sur votre VPS — aucune collecte de données par des tiers au-delà des API des fournisseurs d'IA que vous choisissez.
Pourquoi choisir Hostinger pour LibreChat
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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