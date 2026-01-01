Déployer Web-Check en un clic.
Outil OSINT pour une analyse complète de site web couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes de sécurité et la pile technologique en une seule recherche.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Web-Check
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Web-Check
Web-Check est un outil OSINT et d'analyse de sites web open source qui agrège les informations de plus de 50 modules dans un rapport de domaine unique. Saisissez n'importe quelle URL pour voir instantanément les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les ports ouverts, les en-têtes de sécurité HTTP, les empreintes technologiques, les données WHOIS et la configuration de sécurité des e-mails.
L'auto-hébergement de Web-Check sur un VPS offre aux équipes de sécurité et aux développeurs un outil d'analyse privé sans les limites de débit ou les plafonds d'utilisation imposés par les instances publiques. Il est utile pour les audits de sécurité avant le déploiement, la recherche concurrentielle, la reconnaissance lors des tests d'intrusion, et pour vérifier que votre propre infrastructure est correctement configurée.
Principales fonctionnalités de Web-Check
Plus de 50 modules d'analyse
Une seule recherche de domaine effectue simultanément plus de 50 vérifications couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes, les cookies, les redirections, et plus encore.
Audit de l'en-tête de sécurité
Vérifiez quels en-têtes de sécurité HTTP sont présents ou manquants pour identifier les lacunes de renforcement avant qu'elles ne deviennent des vulnérabilités.
Empreinte technologique
Identifiez le serveur web, le CMS, les frameworks, les outils d'analyse et le CDN qu'un site web utilise à partir de ses signatures de réponse.
Contrôles de sécurité des e-mails
Vérifier la configuration des enregistrements SPF, DKIM, DMARC et MX pour évaluer l'exposition à l'usurpation d'e-mail pour tout domaine.
Détails du certificat SSL
Afficher l'émetteur du certificat, l'expiration, les SAN et la validité de la chaîne pour confirmer que le HTTPS est correctement configuré et non expiré.
Pourquoi choisir Hostinger pour Web-Check
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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