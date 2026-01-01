MLflow est la plus grande plateforme d'ingénierie IA open source, avec plus de 60 millions de téléchargements mensuels. Elle couvre le cycle de vie complet de l'apprentissage automatique : l'enregistrement des paramètres et des métriques d'expériences, la comparaison des exécutions entre différentes configurations, l'enregistrement des modèles pour le déploiement et la gestion de leur progression à travers les environnements de staging et de production. Prise en charge nativement par PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain et des dizaines d'autres frameworks ML via l'autologging, elle ne nécessite que des modifications de code minimales pour être adoptée.

La version 3 étend MLflow à l'ère des LLM avec le traçage distribué basé sur OpenTelemetry pour les agents et les appels LLM, une évaluation systématique avec plus de 50 juges intégrés, un registre de prompts avec un suivi complet de la lignée, et une passerelle IA qui achemine le trafic vers OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs avec limitation de débit et contrôles des coûts. L'auto-hébergement conserve toutes les traces, artefacts et métadonnées de modèle sur l'infrastructure que vous contrôlez.