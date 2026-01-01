TaxHacker est une application de comptabilité open-source, alimentée par l'IA, conçue pour les freelances, les « indie hackers » et les petites entreprises. Elle élimine la saisie manuelle des données en utilisant de grands modèles linguistiques pour extraire automatiquement les montants, les dates, les marchands, les données fiscales et les postes de dépenses des reçus et factures téléchargés.

Contrairement aux outils de comptabilité SaaS, TaxHacker fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos documents financiers ne quittent jamais votre serveur. Il prend en charge plus de 170 devises mondiales avec conversion automatique du taux de change historique, fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral ou des modèles locaux via Ollama, et vous permet de créer des catégories personnalisées et des invites d'IA adaptées à vos flux de travail spécifiques.