Déployer TaxHacker en 1 clic.
Outil de comptabilité IA auto-hébergé qui extrait automatiquement les données des reçus et des factures pour les freelances et les petites entreprises.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec TaxHacker
TaxHacker est une application de comptabilité open-source, alimentée par l'IA, conçue pour les freelances, les « indie hackers » et les petites entreprises. Elle élimine la saisie manuelle des données en utilisant de grands modèles linguistiques pour extraire automatiquement les montants, les dates, les marchands, les données fiscales et les postes de dépenses des reçus et factures téléchargés.
Contrairement aux outils de comptabilité SaaS, TaxHacker fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos documents financiers ne quittent jamais votre serveur. Il prend en charge plus de 170 devises mondiales avec conversion automatique du taux de change historique, fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral ou des modèles locaux via Ollama, et vous permet de créer des catégories personnalisées et des invites d'IA adaptées à vos flux de travail spécifiques.
Principales fonctionnalités de TaxHacker
Extraction de documents par IA
Analyse automatiquement les reçus et les factures pour en extraire les montants, les dates, les commerçants et les données fiscales sans saisie manuelle.
Support Multi-devises
Suit les transactions dans plus de 170 devises et 14 cryptomonnaies avec conversion automatique des taux de change historiques.
Fournisseurs de LLM flexibles
Fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou des modèles locaux comme Ollama — choisissez le fournisseur qui correspond à vos besoins en matière de confidentialité et de coût.
Catégories personnalisées
Créez des catégories, des projets et des champs personnalisés avec des invites d'IA sur mesure, adaptées à vos flux de travail spécifiques.
Contrôle complet des données
Tous les documents financiers restent sur votre propre serveur — aucun service tiers ne voit jamais vos données commerciales sensibles.
Opérations en bloc
Le filtrage avancé, la recherche en texte intégral, les opérations en masse et l'exportation de données facilitent la préparation de la saison fiscale.
Pourquoi choisir Hostinger pour TaxHacker
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
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