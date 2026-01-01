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Outil de comptabilité IA auto-hébergé qui extrait automatiquement les données des reçus et des factures pour les freelances et les petites entreprises.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TaxHacker

TaxHacker est une application de comptabilité open-source, alimentée par l'IA, conçue pour les freelances, les « indie hackers » et les petites entreprises. Elle élimine la saisie manuelle des données en utilisant de grands modèles linguistiques pour extraire automatiquement les montants, les dates, les marchands, les données fiscales et les postes de dépenses des reçus et factures téléchargés.

Contrairement aux outils de comptabilité SaaS, TaxHacker fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos documents financiers ne quittent jamais votre serveur. Il prend en charge plus de 170 devises mondiales avec conversion automatique du taux de change historique, fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral ou des modèles locaux via Ollama, et vous permet de créer des catégories personnalisées et des invites d'IA adaptées à vos flux de travail spécifiques.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TaxHacker

Extraction de documents par IA

Analyse automatiquement les reçus et les factures pour en extraire les montants, les dates, les commerçants et les données fiscales sans saisie manuelle.

Support Multi-devises

Suit les transactions dans plus de 170 devises et 14 cryptomonnaies avec conversion automatique des taux de change historiques.

Fournisseurs de LLM flexibles

Fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou des modèles locaux comme Ollama — choisissez le fournisseur qui correspond à vos besoins en matière de confidentialité et de coût.

Catégories personnalisées

Créez des catégories, des projets et des champs personnalisés avec des invites d'IA sur mesure, adaptées à vos flux de travail spécifiques.

Contrôle complet des données

Tous les documents financiers restent sur votre propre serveur — aucun service tiers ne voit jamais vos données commerciales sensibles.

Opérations en bloc

Le filtrage avancé, la recherche en texte intégral, les opérations en masse et l'exportation de données facilitent la préparation de la saison fiscale.

Pourquoi choisir Hostinger pour TaxHacker

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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