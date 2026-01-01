Déployer WBO en un clic.
Tableau blanc collaboratif en temps réel pour le brainstorming d'équipe, les réunions à distance et la planification visuelle sur une toile partagée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec WBO
WBO (Whiteboard Online) est un tableau blanc collaboratif en temps réel auto-hébergé qui permet à plusieurs utilisateurs de dessiner, écrire et annoter simultanément sur une toile infinie partagée. Il prend en charge le dessin à main levée, les formes géométriques, le texte et l'insertion d'images avec une synchronisation instantanée entre tous les participants connectés.
L'auto-hébergement de WBO sur un VPS offre aux équipes un tableau blanc privé qui reste actif entre les sessions sans exposer le contenu à des services tiers. La toile persistante reste accessible via une URL stable pour les projets en cours, ce qui la rend idéale pour la planification de sprints à distance, l'enseignement, les diagrammes techniques et les sessions de brainstorming créatif.
Principales fonctionnalités de WBO
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs dessinent et annotent sur le même canevas simultanément avec une synchronisation instantanée et sans qu'il soit nécessaire d'actualiser.
Toile persistante
Le contenu du tableau blanc est enregistré automatiquement et accessible à la même URL chaque fois que les participants se reconnectent.
Outils de dessin
Le dessin à main levée, les formes géométriques, les libellés de texte et le téléchargement d'images couvrent toute la gamme des cas d'utilisation du tableau blanc.
Aucun compte requis
Toute personne disposant de l'URL du tableau blanc peut rejoindre et contribuer immédiatement sans barrières d'inscription ou de connexion.
Pourquoi choisir Hostinger pour WBO
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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