WBO (Whiteboard Online) est un tableau blanc collaboratif en temps réel auto-hébergé qui permet à plusieurs utilisateurs de dessiner, écrire et annoter simultanément sur une toile infinie partagée. Il prend en charge le dessin à main levée, les formes géométriques, le texte et l'insertion d'images avec une synchronisation instantanée entre tous les participants connectés.

L'auto-hébergement de WBO sur un VPS offre aux équipes un tableau blanc privé qui reste actif entre les sessions sans exposer le contenu à des services tiers. La toile persistante reste accessible via une URL stable pour les projets en cours, ce qui la rend idéale pour la planification de sprints à distance, l'enseignement, les diagrammes techniques et les sessions de brainstorming créatif.