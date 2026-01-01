Déployer Elasticsearch en 1 clic.
Moteur de recherche et d'analyse distribué basé sur Apache Lucene pour la recherche en texte intégral, la journalisation et l'analyse de données en temps réel.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Elasticsearch
Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué, accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il offre la recherche en texte intégral, des agrégations complexes et l'indexation quasi en temps réel sur de très grands volumes de données. Son architecture distribuée prend en charge le sharding automatique et la réplication, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un cluster de grande taille.
L'auto-hébergement d'Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour une performance de requête constante, un contrôle total sur la configuration de l'index et les politiques de rétention, ainsi que la capacité de l'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications, sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.
Principales fonctionnalités de Elasticsearch
Recherche en texte intégral
Recherche puissante avec score de pertinence, surlignage, correspondance floue et prise en charge des synonymes, basée sur la bibliothèque Apache Lucene mature.
Indexation en temps réel
Les documents deviennent consultables en quelques millisecondes après leur ingestion, permettant des analyses quasi en temps réel et une recherche en temps réel sur des ensembles de données mis à jour en continu.
Agrégations riches
Calculer des métriques, des histogrammes et des regroupements multi-niveaux en une seule requête, alimentant des tableaux de bord interactifs et des rapports de veille stratégique.
Architecture distribuée
Le sharding et la réplication automatiques distribuent les données entre les nœuds pour une haute disponibilité et une évolutivité horizontale à mesure que les volumes de données augmentent.
API JSON RESTful
Une interface HTTP/JSON simple permet à n'importe quel langage de programmation d'interroger, d'indexer et de gérer des données sans pilotes propriétaires ni configuration client complexe.
Pourquoi choisir Hostinger pour Elasticsearch
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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