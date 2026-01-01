Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué, accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il offre la recherche en texte intégral, des agrégations complexes et l'indexation quasi en temps réel sur de très grands volumes de données. Son architecture distribuée prend en charge le sharding automatique et la réplication, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un cluster de grande taille.

L'auto-hébergement d'Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour une performance de requête constante, un contrôle total sur la configuration de l'index et les politiques de rétention, ainsi que la capacité de l'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications, sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.