Déployer OwnTracks Recorder en un clic.
Backend auto-hébergé qui stocke et visualise les données de localisation publiées par les applications mobiles OwnTracks via MQTT.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OwnTracks Recorder
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder est le backend officiel des applications OwnTracks iOS et Android, vous offrant une alternative entièrement auto-hébergée aux services commerciaux de partage de localisation. Le Recorder s'abonne à votre courtier MQTT privé, ingère les publications de localisation de vos téléphones et stocke chaque point sous forme de fichiers bruts sur le disque sans nécessiter de base de données externe.
Un serveur HTTP intégré expose une API REST, un flux WebSocket en direct et des vues prêtes à l'emploi pour les dernières positions, les trajets quotidiens et les cartes GeoJSON. Ce modèle regroupe le Recorder avec un courtier Eclipse Mosquitto dont l'authentification par mot de passe est activée par défaut, afin que vous puissiez diriger vos applications OwnTracks vers votre VPS et commencer à collecter l'historique de localisation sans jamais envoyer vos données de mouvement à un tiers.
Principales fonctionnalités de OwnTracks Recorder
Backend de localisation privée
Stocke chaque publication de position de vos applications OwnTracks sur votre propre serveur, sans aucun cloud tiers impliqué.
Broker MQTT intégré
Eclipse Mosquitto intégré avec authentification par mot de passe est prêt pour que les téléphones se connectent depuis n'importe où sur internet.
Carte en direct et suivis
L'interface utilisateur web affiche les dernières positions, les trajets quotidiens et une carte en direct qui se met à jour via WebSocket à mesure que de nouvelles localisations arrivent.
API REST et WebSocket
Interrogez les emplacements stockés au format JSON, GeoJSON ou CSV via une API REST documentée, ou diffusez les mises à jour via WebSocket.
Stockage de fichiers simples
Aucune base de données SQL à exploiter — les points sont écrits sous forme de fichiers plats qui sont faciles à sauvegarder, inspecter et archiver.
Hooks Lua et ocat
Étendez l'ingestion avec des hooks Lua et l'historique des requêtes depuis la ligne de commande à l'aide de l'utilitaire ocat fourni.
Pourquoi choisir Hostinger pour OwnTracks Recorder
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur