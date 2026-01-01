OwnTracks Recorder est le backend officiel des applications OwnTracks iOS et Android, vous offrant une alternative entièrement auto-hébergée aux services commerciaux de partage de localisation. Le Recorder s'abonne à votre courtier MQTT privé, ingère les publications de localisation de vos téléphones et stocke chaque point sous forme de fichiers bruts sur le disque sans nécessiter de base de données externe.

Un serveur HTTP intégré expose une API REST, un flux WebSocket en direct et des vues prêtes à l'emploi pour les dernières positions, les trajets quotidiens et les cartes GeoJSON. Ce modèle regroupe le Recorder avec un courtier Eclipse Mosquitto dont l'authentification par mot de passe est activée par défaut, afin que vous puissiez diriger vos applications OwnTracks vers votre VPS et commencer à collecter l'historique de localisation sans jamais envoyer vos données de mouvement à un tiers.