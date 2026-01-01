Déployer Home Assistant en un clic.
Plateforme domotique open-source axée sur la confidentialité, avec plus de 2 000 intégrations pour les appareils et services intelligents.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Home Assistant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Home Assistant
Home Assistant est la principale plateforme d'automatisation domestique open source à laquelle des millions d'utilisateurs du monde entier font confiance. Elle unifie les appareils intelligents de différents fabricants — lumières, thermostats, caméras, systèmes de sécurité et lecteurs multimédias — dans une interface unique et personnalisable, avec un puissant moteur d'automatisation qui prend en charge des scénarios complexes déclenchés par le temps, les états des appareils ou des événements externes.
Le déploiement de Home Assistant sur votre propre VPS garantit que votre maison intelligente reste opérationnelle même en cas de pannes locales, offre un accès à distance fiable depuis n'importe où, et maintient toutes les données des appareils et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, sans dépendances aux services cloud.
Principales fonctionnalités de Home Assistant
Plus de 2 000 intégrations
Connectez virtuellement n'importe quel appareil de maison intelligente ou service cloud grâce à une bibliothèque d'intégrations communautaires en constante croissance.
Contrôle local
Toutes les automatisations s'exécutent localement sans dépendance au cloud, gardant votre maison réactive même en cas de défaillance de la connectivité internet.
Automatisations puissantes
L'éditeur d'automatisation visuel et basé sur YAML prend en charge les déclencheurs complexes, les conditions et les actions en plusieurs étapes pour tous les scénarios.
Tableaux de bord personnalisables
Les tableaux de bord Lovelace vous permettent de concevoir des interfaces de contrôle personnalisées pour n'importe quel appareil ou écran de votre maison.
Intégration de l'assistant vocal
Fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour un contrôle mains libres de tout appareil connecté.
Surveillance énergétique
Suivez et optimisez la consommation d'énergie domestique grâce à des tableaux de bord de surveillance dédiés et des données de consommation au niveau de l'appareil.
Pourquoi choisir Hostinger pour Home Assistant
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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