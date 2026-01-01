Kestra est une plateforme d'orchestration de flux de travail open source et événementielle, conçue pour les ingénieurs qui ont besoin de planifier, d'exécuter et de surveiller des pipelines complexes sans écrire de code d'infrastructure répétitif. Elle combine une définition de flux de travail déclarative basée sur YAML avec un éditeur visuel en temps réel, un graphe de topologie en direct et une relecture d'exécution — ce qui la rend accessible aux débutants et suffisamment puissante pour les équipes d'ingénierie de données à grande échelle.

L'auto-hébergement de Kestra sur votre VPS vous offre des flux de travail illimités, une souveraineté totale des données et la possibilité de vous connecter à n'importe quel service interne ou base de données sans exposer vos identifiants à un fournisseur SaaS. La bibliothèque de plugins intégrée couvre plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi.