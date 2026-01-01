Déployer Kestra en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail open-source qui vous permet de construire, planifier et surveiller des pipelines de données et des flux de travail d'automatisation avec un éditeur visuel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kestra
Kestra est une plateforme d'orchestration de flux de travail open source et événementielle, conçue pour les ingénieurs qui ont besoin de planifier, d'exécuter et de surveiller des pipelines complexes sans écrire de code d'infrastructure répétitif. Elle combine une définition de flux de travail déclarative basée sur YAML avec un éditeur visuel en temps réel, un graphe de topologie en direct et une relecture d'exécution — ce qui la rend accessible aux débutants et suffisamment puissante pour les équipes d'ingénierie de données à grande échelle.
L'auto-hébergement de Kestra sur votre VPS vous offre des flux de travail illimités, une souveraineté totale des données et la possibilité de vous connecter à n'importe quel service interne ou base de données sans exposer vos identifiants à un fournisseur SaaS. La bibliothèque de plugins intégrée couvre plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi.
Principales fonctionnalités de Kestra
Éditeur visuel de flux de travail
Créez et modifiez des workflows dans une vue topologique basée sur un navigateur qui s'affiche en direct pendant que vous tapez du YAML — aucun outil de diagramme séparé n'est nécessaire.
Déclencheurs événementiels
Déclenchez des workflows selon des plannings, des webhooks, des arrivées de fichiers, des événements de file d'attente de messages ou des modifications de base de données avec des types de déclencheurs intégrés.
Plus de 400 extensions
Connectez-vous à AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, aux API HTTP et à des dizaines de bases de données sans écrire de code de connecteur.
Relecture de l'exécution
Réexécutez toute exécution passée à partir de n'importe quelle tâche, inspectez les entrées et les sorties à chaque étape, et déboguez les échecs sans redémarrer l'intégralité du pipeline.
Exécution de tâches en parallèle
Exécutez des groupes de tâches en parallèle ou en séquence au sein du même flux de travail pour maximiser le débit et minimiser la latence de bout en bout du pipeline.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kestra
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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