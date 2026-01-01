Déployer DocuSeal en un clic.
Plateforme de signature électronique open source gratuite pour créer, envoyer et gérer des flux de travail de signature de documents.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DocuSeal
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DocuSeal
DocuSeal est une plateforme de signature électronique de documents gratuite et open-source qui offre les fonctionnalités essentielles de services commerciaux comme DocuSign et PandaDoc — placement de champs par glisser-déposer, plusieurs types de signatures, rappels automatisés et pistes d'audit complètes — sans frais d'abonnement ni frais par document.
L'auto-hébergement de DocuSeal sur votre VPS signifie que vos contrats, accords et documents signés sont stockés entièrement sur votre propre infrastructure. Les documents commerciaux sensibles ne transitent jamais par une plateforme tierce, ce qui simplifie la conformité avec le RGPD et d'autres exigences en matière de protection des données tout en vous offrant une capacité illimitée de stockage et de traitement de documents.
Principales fonctionnalités de DocuSeal
Créateur de formulaires par glisser-déposer
Placez des champs de signature, des initiales, des dates et des champs de formulaire personnalisés n'importe où sur un PDF à l'aide d'un éditeur visuel — aucun codage n'est nécessaire.
Plusieurs types de signature
Les signataires peuvent dessiner, taper ou télécharger leur signature, en s'adaptant aux préférences personnelles sur n'importe quel appareil.
Envoi en masse
Envoyez le même document à des centaines de signataires à la fois, rendant la distribution massive de contrats rapide et gérable.
Rappels automatisés
Les notifications de signature en attente sont envoyées automatiquement, réduisant le suivi manuel nécessaire pour clôturer les documents à temps.
Modèles de document
Enregistrez des mises en page de documents réutilisables afin que les flux de travail récurrents comme les accords de non-divulgation (NDA) ou les formulaires d'intégration puissent être lancés en quelques secondes.
Pourquoi choisir Hostinger pour DocuSeal
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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