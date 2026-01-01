Déployer Moodle en 1 clic.
Le LMS open-source le plus populaire au monde, utilisé par 489 millions d'utilisateurs pour les cours en ligne, les évaluations et la formation.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Moodle
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Moodle
Moodle est le système de gestion de l'apprentissage open source le plus populaire au monde, utilisé par 489 millions d'utilisateurs sur plus de 152 000 sites dans 236 pays. Il offre tout ce dont les éducateurs et les équipes de formation ont besoin : création de cours, quiz et évaluations, évaluations par les pairs, forums de discussion, gestion des notes et accès mobile — le tout sur une seule plateforme auto-hébergée. Avec une conformité d'accessibilité WCAG 2.1 AA et plus de 2 000 plugins, Moodle s'adapte à tout environnement d'apprentissage, des écoles primaires et secondaires aux départements de formation en entreprise.
L'auto-hébergement de Moodle sur votre VPS élimine les frais de licence par utilisateur et vous donne la pleine propriété du contenu des cours et des données des apprenants. Vous pouvez installer des plugins personnalisés, appliquer des thèmes de marque et vous intégrer aux systèmes d'authentification existants sans les restrictions imposées par les fournisseurs de LMS hébergés.
Principales fonctionnalités de Moodle
Créateur de cours
Organisation de cours par glisser-déposer avec prise en charge des vidéos, des modules SCORM, des questionnaires, des devoirs et des activités interactives dans un éditeur unifié.
Outils d'évaluation
Les quiz, les évaluations par les pairs, la notation basée sur des rubriques et les retours automatisés offrent aux instructeurs des moyens flexibles d'évaluer et de suivre les progrès des apprenants.
Fonctionnalités de collaboration
Les forums de discussion, les salons de discussion, les wikis et l'intégration de la vidéoconférence intégrée facilitent l'apprentissage actif et l'interaction de groupe à toute échelle.
Analyse et Rapports
Les rapports personnalisables permettent de suivre l'achèvement des cours, les scores des quiz et les métriques d'engagement, afin que les instructeurs puissent identifier rapidement les apprenants en difficulté.
Écosystème de plugins
Plus de 2 000 plugins enrichissent Moodle avec la gamification, des intégrations tierces, des types d'activités personnalisés et des formats d'évaluation spécialisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Moodle
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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