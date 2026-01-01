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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
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4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Moodle

Moodle est le système de gestion de l'apprentissage open source le plus populaire au monde, utilisé par 489 millions d'utilisateurs sur plus de 152 000 sites dans 236 pays. Il offre tout ce dont les éducateurs et les équipes de formation ont besoin : création de cours, quiz et évaluations, évaluations par les pairs, forums de discussion, gestion des notes et accès mobile — le tout sur une seule plateforme auto-hébergée. Avec une conformité d'accessibilité WCAG 2.1 AA et plus de 2 000 plugins, Moodle s'adapte à tout environnement d'apprentissage, des écoles primaires et secondaires aux départements de formation en entreprise.

L'auto-hébergement de Moodle sur votre VPS élimine les frais de licence par utilisateur et vous donne la pleine propriété du contenu des cours et des données des apprenants. Vous pouvez installer des plugins personnalisés, appliquer des thèmes de marque et vous intégrer aux systèmes d'authentification existants sans les restrictions imposées par les fournisseurs de LMS hébergés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Moodle

Créateur de cours

Organisation de cours par glisser-déposer avec prise en charge des vidéos, des modules SCORM, des questionnaires, des devoirs et des activités interactives dans un éditeur unifié.

Outils d'évaluation

Les quiz, les évaluations par les pairs, la notation basée sur des rubriques et les retours automatisés offrent aux instructeurs des moyens flexibles d'évaluer et de suivre les progrès des apprenants.

Fonctionnalités de collaboration

Les forums de discussion, les salons de discussion, les wikis et l'intégration de la vidéoconférence intégrée facilitent l'apprentissage actif et l'interaction de groupe à toute échelle.

Analyse et Rapports

Les rapports personnalisables permettent de suivre l'achèvement des cours, les scores des quiz et les métriques d'engagement, afin que les instructeurs puissent identifier rapidement les apprenants en difficulté.

Écosystème de plugins

Plus de 2 000 plugins enrichissent Moodle avec la gamification, des intégrations tierces, des types d'activités personnalisés et des formats d'évaluation spécialisés.

Pourquoi choisir Hostinger pour Moodle

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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