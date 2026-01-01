Déployer Open Journal Systems en un clic.
Plateforme de gestion et de publication de revues académiques open source, utilisée par des milliers de revues dans le monde entier.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Open Journal Systems
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) est une plateforme gratuite et open source développée par le Public Knowledge Project (PKP) pour gérer le flux de travail complet d'une revue académique — de la soumission et de l'évaluation par les pairs à l'édition, la production et la publication en ligne. C'est le système de gestion de revues en libre accès le plus utilisé au monde, alimentant des dizaines de milliers de revues dans les universités, les institutions de recherche et les éditeurs indépendants du monde entier.
L'auto-hébergement d'OJS sur votre propre VPS confère à votre revue une indépendance totale vis-à-vis des plateformes d'édition commerciales, sans frais par article, sans coûts d'abonnement, et avec la pleine propriété de vos données de soumission et de votre archive de publication. La plateforme prend en charge les déploiements multi-revues, ce qui la rend adaptée aux institutions gérant plusieurs titres à partir d'une seule installation.
Principales fonctionnalités de Open Journal Systems
Processus de soumission complet
Gérez le cycle de vie éditorial complet, de la soumission de l'auteur à la révision par les pairs, la relecture, la mise en page et la publication finale, sur une seule plateforme.
Gestion de l'évaluation par les pairs
Attribuez des relecteurs, suivez les délais de relecture, envoyez des rappels et recueillez les décisions des relecteurs à partir d'un tableau de bord éditorial structuré.
Publication en libre accès
Publier des articles sous licences en libre accès avec intégration DOI, prise en charge ORCID et métadonnées indexées pour une meilleure découvrabilité.
Écosystème de plugins
Étendez OJS avec des plugins pour les statistiques, les métriques d'utilisation, la gestion des abonnements, les passerelles de paiement et les intégrations de services tiers.
Support multi-langues
OJS est livré avec des traductions pour des dizaines de langues et prend en charge les interfaces et le contenu de revues bilingues ou multilingues.
Pourquoi choisir Hostinger pour Open Journal Systems
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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