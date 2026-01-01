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Outil de mind mapping collaboratif auto-hébergé en temps réel, conçu pour permettre aux équipes de réfléchir, planifier et structurer leurs idées ensemble.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec TeamMapper

TeamMapper est une application de cartographie mentale open-source qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des cartes mentales ensemble en temps réel via des WebSockets. Conçue comme un successeur du projet mindmapp abandonné, elle se concentre sur la collaboration sans nécessiter de comptes utilisateur — partagez un lien avec des autorisations de consultation seule ou de modification et les membres de l'équipe peuvent rejoindre la session immédiatement.

L'auto-hébergement de TeamMapper sur votre propre VPS maintient les sessions de brainstorming, les plans de projet et les connaissances de l'équipe entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Par défaut, les cartes mentales sont automatiquement supprimées après 30 jours pour la conformité au RGPD, et la fenêtre de rétention configurable permet aux équipes des environnements réglementés d'adapter le comportement de confidentialité à leurs propres politiques sans dépendre d'un fournisseur SaaS tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de TeamMapper

Collaboration en temps réel

Les sessions basées sur WebSocket permettent à plusieurs coéquipiers de modifier la même carte mentale simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour toutes les personnes connectées à la carte.

Interdiction de partage de compte

Partagez une carte mentale avec un lien ou un code QR en utilisant des autorisations de consultation seule ou de modification — les invités peuvent rejoindre sans créer de compte ni se connecter.

Personnalisation avancée de nœud

Ajoutez des images, des icônes, des couleurs, des styles de police et des hyperliens aux nœuds pour transformer des plans plats en diagrammes visuellement structurés adaptés aux présentations.

Importation et exportation

Importez et exportez des cartes mentales de TeamMapper en utilisant les formats JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG pour les partager avec les parties prenantes ou les archiver hors ligne.

Paramètres par défaut conformes au RGPD

Les cartes mentales sont automatiquement supprimées après une période de rétention configurable (30 jours par défaut), aidant les équipes à respecter les exigences de confidentialité sans nettoyage manuel.

Annulation et raccourcis

L'historique complet d'annulation/rétablissement et un ensemble complet de raccourcis clavier permettent à l'éditeur de rester rapide pour les utilisateurs expérimentés qui créent des cartes mentales volumineuses ou profondément imbriquées.

Pourquoi choisir Hostinger pour TeamMapper

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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