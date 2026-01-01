Déployer TeamMapper en un clic.
Outil de mind mapping collaboratif auto-hébergé en temps réel, conçu pour permettre aux équipes de réfléchir, planifier et structurer leurs idées ensemble.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec TeamMapper
TeamMapper est une application de cartographie mentale open-source qui permet aux équipes de créer, partager et modifier des cartes mentales ensemble en temps réel via des WebSockets. Conçue comme un successeur du projet mindmapp abandonné, elle se concentre sur la collaboration sans nécessiter de comptes utilisateur — partagez un lien avec des autorisations de consultation seule ou de modification et les membres de l'équipe peuvent rejoindre la session immédiatement.
L'auto-hébergement de TeamMapper sur votre propre VPS maintient les sessions de brainstorming, les plans de projet et les connaissances de l'équipe entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez. Par défaut, les cartes mentales sont automatiquement supprimées après 30 jours pour la conformité au RGPD, et la fenêtre de rétention configurable permet aux équipes des environnements réglementés d'adapter le comportement de confidentialité à leurs propres politiques sans dépendre d'un fournisseur SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de TeamMapper
Collaboration en temps réel
Les sessions basées sur WebSocket permettent à plusieurs coéquipiers de modifier la même carte mentale simultanément, les modifications apparaissant instantanément pour toutes les personnes connectées à la carte.
Interdiction de partage de compte
Partagez une carte mentale avec un lien ou un code QR en utilisant des autorisations de consultation seule ou de modification — les invités peuvent rejoindre sans créer de compte ni se connecter.
Personnalisation avancée de nœud
Ajoutez des images, des icônes, des couleurs, des styles de police et des hyperliens aux nœuds pour transformer des plans plats en diagrammes visuellement structurés adaptés aux présentations.
Importation et exportation
Importez et exportez des cartes mentales de TeamMapper en utilisant les formats JSON, Mermaid, SVG, PDF ou PNG pour les partager avec les parties prenantes ou les archiver hors ligne.
Paramètres par défaut conformes au RGPD
Les cartes mentales sont automatiquement supprimées après une période de rétention configurable (30 jours par défaut), aidant les équipes à respecter les exigences de confidentialité sans nettoyage manuel.
Annulation et raccourcis
L'historique complet d'annulation/rétablissement et un ensemble complet de raccourcis clavier permettent à l'éditeur de rester rapide pour les utilisateurs expérimentés qui créent des cartes mentales volumineuses ou profondément imbriquées.
Pourquoi choisir Hostinger pour TeamMapper
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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