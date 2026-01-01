Déployer docassemble en un clic.
Système expert open source pour les entretiens guidés et l'assemblage automatisé de documents, basé sur Python, YAML et Markdown.
Trouvez le forfait VPS idéal pour docassemble
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec docassemble
docassemble est une plateforme gratuite et open-source pour la création d'entretiens guidés basés sur le web qui recueillent des informations auprès des utilisateurs finaux et assemblent des documents, contrats et formulaires personnalisés à partir des réponses. Les auteurs écrivent la logique d'entretien en YAML, les modèles de documents en Markdown ou DOCX, et étendent le comportement avec Python — sans avoir à créer une application web personnalisée.
Conçu à l'origine pour les organisations d'aide juridique et les cabinets d'avocats automatisant l'accueil des clients et la rédaction de documents, docassemble alimente désormais des systèmes experts dans les domaines de la conformité, des services gouvernementaux et des flux de travail RH. L'auto-hébergement sur un VPS permet de conserver les réponses sensibles aux entretiens, les documents générés et les données clients sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par entretien ou par utilisateur.
Principales fonctionnalités de docassemble
Entretiens guidés
Créez des flux de questions ramifiés en YAML qui recueillent les données utilisateur via des formulaires web accessibles et adaptés aux mobiles, avec une logique conditionnelle.
Assemblage de documents
Générer des documents DOCX, PDF et RTF remplis à partir des réponses d'entretien en utilisant des modèles Markdown ou Word avec une mise en forme automatique.
Extensibilité Python
Passez au Python complet chaque fois que YAML ne suffit pas — appelez des API externes, exécutez des calculs ou intégrez-vous à des systèmes existants.
Signatures électroniques
Capturez les signatures sur les écrans tactiles et intégrez-les dans les documents générés sans services de signature électronique tiers.
Support multilingue
Créez un entretien en plusieurs langues avec des outils de traduction intégrés et un formatage de la date, des nombres et des devises sensible à la locale.
Terrain de jeu intégré
Un environnement de développement basé sur navigateur, doté d'un éditeur de code, de tests en direct et d'une gestion des paquets, permet aux auteurs d'itérer sans IDE séparé.
Pourquoi choisir Hostinger pour docassemble
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail sans code et open source avec plus de 200 intégrations d'applications