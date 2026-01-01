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Gestionnaire de tâches open-source auto-hébergé avec des vues en liste, Kanban, Gantt et tableau, ainsi que la collaboration d'équipe et la synchronisation CalDAV.

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$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Vikunja

Vikunja est une application de gestion de tâches et de projets auto-hébergée qui prend en charge plusieurs modes d'affichage, notamment la liste, le tableau Kanban, le diagramme de Gantt et le tableau. Elle offre une imbrication hiérarchique des projets, des attributions de tâches, des dates d'échéance, des rappels, des étiquettes et des pièces jointes pour une gestion complète des tâches dans un seul outil.

L'auto-hébergement de Vikunja sur un VPS maintient toutes vos tâches et données de projet privées, sans frais d'abonnement par utilisateur. La synchronisation CalDAV intègre les tâches dans les applications de calendrier, une interface adaptée aux mobiles fonctionne sur n'importe quel appareil, et le partage d'équipe avec des autorisations basées sur les rôles prend en charge une utilisation personnelle et collaborative.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Vikunja

Plusieurs modes d'affichage

Basculez entre les vues liste, tableau Kanban, chronologie Gantt et tableau pour travailler avec les tâches dans le format que vous préférez.

Collaboration d'équipe

Partagez des projets avec des coéquipiers en utilisant des autorisations basées sur les rôles pour la visualisation, la modification et l'attribution de tâches.

Synchronisation CalDAV

Synchronisez les tâches et les dates d'échéance avec n'importe quelle application de calendrier prenant en charge CalDAV, y compris Calendrier Apple et Thunderbird.

Rappels et notifications

Configurez des rappels de tâches par e-mail ou notifications push pour respecter les délais sans consulter l'application manuellement.

Projets hiérarchiques

Organisez le travail en projets et sous-projets imbriqués pour refléter des structures d'équipe ou organisationnelles complexes.

Pourquoi choisir Hostinger pour Vikunja

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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