Vikunja est une application de gestion de tâches et de projets auto-hébergée qui prend en charge plusieurs modes d'affichage, notamment la liste, le tableau Kanban, le diagramme de Gantt et le tableau. Elle offre une imbrication hiérarchique des projets, des attributions de tâches, des dates d'échéance, des rappels, des étiquettes et des pièces jointes pour une gestion complète des tâches dans un seul outil.

L'auto-hébergement de Vikunja sur un VPS maintient toutes vos tâches et données de projet privées, sans frais d'abonnement par utilisateur. La synchronisation CalDAV intègre les tâches dans les applications de calendrier, une interface adaptée aux mobiles fonctionne sur n'importe quel appareil, et le partage d'équipe avec des autorisations basées sur les rôles prend en charge une utilisation personnelle et collaborative.