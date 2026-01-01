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Serveur auto-hébergé léger de partage de fichiers et de captures d'écran, avec prise en charge complète de ShareX, ScreenCloud et Flameshot.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec XBackBone

XBackBone est un gestionnaire de fichiers PHP léger et un hébergeur d'images conçu autour du flux de travail populaire de téléversement de ShareX. Déposez une capture d'écran ou un fichier dans ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou tout autre client compatible) et XBackBone l'héberge instantanément derrière une URL courte partageable — avec prévisualisation Markdown, rendu de texte brut, vue galerie et quotas par utilisateur intégrés.

L'auto-hébergement de XBackBone sur un VPS remplace les hébergeurs d'images commerciaux et les services de pastebin par une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Les comptes multi-utilisateurs, les permissions basées sur les rôles et l'intégration OAuth intégrée le rendent adapté aux particuliers comme aux petites équipes qui souhaitent un point de terminaison privé pour le dépôt de captures d'écran et de fichiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de XBackBone

Téléversements natifs de ShareX

Déposez des fichiers dans ShareX, ScreenCloud ou Flameshot et XBackBone les héberge instantanément via l'API de téléchargement standard.

Galerie et aperçus

Vue galerie du navigateur avec vignettes auto-générées, ainsi que le rendu intégré pour les images, les vidéos, les fichiers audio et le contenu Markdown.

Comptes multi-utilisateurs

Les comptes par utilisateur avec des permissions basées sur les rôles et des quotas individuels permettent aux équipes ou aux familles de partager un serveur sans mélanger les bibliothèques.

Liens publics et privés

Chaque téléversement génère une URL courte avec protection par mot de passe, expiration et modes d'accès unique facultatifs pour le contenu sensible.

Prise en charge d'OAuth et de SSO

L'intégration OAuth native avec Google, Discord et GitLab élimine la gestion de comptes distincts pour les équipes déjà présentes sur ces plateformes.

Pourquoi choisir Hostinger pour XBackBone

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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