Déployer Joomla en 1 clic.
Puissant CMS open source conçu pour créer des sites web dynamiques, des portails et des applications web avec support multilingue.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Joomla
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Joomla
Joomla est un système de gestion de contenu (CMS) mature et open source, avec plus de 100 millions de téléchargements, qui alimente tout, des blogs personnels et portails communautaires aux applications d'entreprise et sites gouvernementaux. Sa gestion avancée des utilisateurs, son support multilingue intégré pour plus de 75 langues et ses milliers d'extensions en font l'une des plateformes CMS les plus flexibles disponibles.
L'auto-hébergement de Joomla sur votre propre VPS vous offre des ressources dédiées, un contrôle total de la configuration PHP et MySQL, et aucune restriction d'hébergement partagé — ainsi votre site évolue avec votre audience sans performances imprévisibles ni frais par visiteur.
Principales fonctionnalités de Joomla
Multilingue intégré
Gérer le contenu dans plus de 75 langues nativement — aucun plugin tiers n'est nécessaire, ce qui le rend idéal pour les entreprises et organisations internationales.
Contrôle d'accès avancé
Définissez des autorisations granulaires avec plusieurs groupes d'utilisateurs et niveaux d'accès, vous permettant de contrôler précisément qui peut créer, modifier ou publier du contenu.
Des milliers d'extensions
Étendez Joomla avec des templates, des composants, des modules et des plugins du Répertoire des Extensions Joomla pour ajouter toutes les fonctionnalités dont votre site a besoin.
Outils SEO intégrés
Générez des URL conviviales, des méta-descriptions et des sitemaps prêts à l'emploi pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche sans plugins supplémentaires.
Gestion de versions du contenu
Suivez chaque modification apportée aux articles et revenez à n'importe quelle version précédente, protégeant votre contenu des modifications accidentelles ou des révisions indésirables.
Pourquoi choisir Hostinger pour Joomla
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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