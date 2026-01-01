Déployer Letta en 1 clic.
Cadre open-source pour la construction d'agents d'IA avec état et mémoire persistante, qui apprennent et s'améliorent au fil du temps.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Letta
Letta est un framework open-source pour créer des agents IA dotés d'une mémoire à long terme, leur permettant d'apprendre des conversations et de s'améliorer au fil du temps. Contrairement aux chatbots sans état, les agents Letta conservent des blocs de mémoire qui persistent entre les sessions, se souviennent des préférences de l'utilisateur et adaptent leur comportement en fonction de l'expérience accumulée.
L'auto-hébergement de Letta sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les données et la mémoire de l'agent, élimine les coûts d'API par requête pour la gestion de la mémoire, et vous permet d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM — d'OpenAI et Anthropic aux modèles Ollama hébergés localement — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de Letta
Mémoire persistante de l'agent
Les agents conservent le contexte entre les sessions en utilisant des blocs de mémoire structurés, ainsi ils n'oublient jamais les conversations passées ou les préférences de l'utilisateur.
Prise en charge multi-fournisseurs de LLM
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, et plus encore — échangez les modèles sans modifier la logique de votre agent.
REST API et SDK
API REST complète avec des SDK Python et TypeScript pour intégrer des agents avec état dans n'importe quelle application ou flux de travail.
Orchestration multi-agents
Construisez des pipelines complexes avec communication d'agent à agent, mémoire partagée et exécution coordonnée des tâches.
Exécution de l'outil
Les agents peuvent appeler des outils personnalisés et exécuter du code dans des environnements isolés pour agir sur le monde réel.
Auto-correction de la mémoire
Les agents mettent à jour leurs propres blocs de mémoire en temps réel, permettant une amélioration continue et un comportement adaptatif.
Pourquoi choisir Hostinger pour Letta
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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