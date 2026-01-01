Déployer Jump en un clic.
Une page de démarrage auto-hébergée et une page d'état en temps réel qui vous donne un accès instantané à tous vos sites préférés depuis un tableau de bord unique et élégant.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Jump
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Jump
Jump est une page de démarrage légère et auto-hébergée, ainsi qu'un moniteur d'état en temps réel, conçu pour organiser tous vos liens importants en un seul endroit. Développé en PHP et servi comme un conteneur Docker unique, il se charge rapidement, reste sécurisé et ne nécessite aucune base de données ni dépendance externe pour fonctionner. Les sites peuvent être définis manuellement via un fichier JSON, découverts automatiquement à partir de conteneurs Docker en cours d'exécution, ou une combinaison des deux.
Jump prend en charge les images d'arrière-plan personnalisées et l'intégration Unsplash, l'affichage multilingue, la catégorisation de sites basée sur des balises, la recherche pilotée par clavier avec des moteurs de recherche configurables, et l'intégration optionnelle d'Open Weather Map pour l'heure locale et la météo. Son design épuré et réactif s'adapte aux ordinateurs de bureau et aux mobiles, vous permettant d'accéder à n'importe quel service mis en favori en un seul clic depuis n'importe quel appareil.
Principales fonctionnalités de Jump
Suivi du statut en temps réel
Jump vérifie la disponibilité de chaque site sur votre tableau de bord et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous sachiez instantanément si un service est en panne.
Docker Auto-découverte
Listez automatiquement les conteneurs Docker en cours d'exécution comme entrées de tableau de bord en utilisant les étiquettes de conteneur, gardant votre page d'accueil synchronisée avec votre infrastructure sans mises à jour manuelles.
Organisation par tags
Regroupez les sites avec des balises et naviguez entre les pages thématiques, en gardant vos liens les plus utilisés visibles sur l'écran d'accueil tandis que les listes plus longues restent soigneusement catégorisées.
Recherche clavier
Ouvrez la barre de recherche multi-moteurs avec Ctrl+Maj+/ et recherchez sur Google, DuckDuckGo, Bing, ou tout moteur personnalisé sans avoir à utiliser la souris.
Arrière-plans personnalisés et Météo
Utilisez vos propres images d'arrière-plan ou connectez Unsplash pour des paysages aléatoires, et ajoutez une clé API Open Weather Map pour afficher l'heure locale et les conditions météorologiques actuelles.
Aucune base de données requise
Jump fonctionne comme un conteneur unique sans base de données externe, ce qui le rend trivialement facile à déployer, sauvegarder et déplacer entre les serveurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour Jump
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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