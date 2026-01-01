Déployer Shlink en 1 clic.
Outil de réduction d'URL auto-hébergé avec des liens courts personnalisés, des statistiques de clics, des codes QR et une API REST complète.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Shlink
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Shlink
Shlink est un puissant service de raccourcissement d'URL open-source qui vous donne la pleine propriété de votre infrastructure de liens. Contrairement aux services commerciaux qui imposent une marque, des niveaux de prix ou des exigences de partage de données, Shlink vous permet de créer des liens courts personnalisés sur votre propre domaine sans aucune dépendance à des tiers.
L'auto-hébergement de Shlink sur votre VPS signifie que vos données de clics, vos analyses et vos configurations de liens restent entièrement sous votre contrôle. Avec plus de 4 600 étoiles GitHub, Shlink est un projet éprouvé et activement maintenu, auquel font confiance les entreprises, les créateurs de contenu et les développeurs qui ont besoin d'un raccourcissement d'URL fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Principales fonctionnalités de Shlink
Liens courts de marque
Créez des liens courts sur votre propre nom de domaine personnalisé, afin de maintenir la cohérence de votre marque dans tout le contenu partagé.
Cliquez sur Analytique
Suivez les statistiques de clics détaillées, y compris la localisation géographique, le type d'appareil et les données de référence pour chaque lien court.
Génération de code QR
Générez automatiquement des codes QR pour n'importe quel lien court, prêts pour les supports imprimés, les présentations et les campagnes hors ligne.
Accès à l'API REST
Créez et gérez des liens par programmation via une API REST complète, permettant l'intégration avec vos outils et flux de travail existants.
Expiration du lien et sécurité
Définissez des dates d'expiration et protégez par mot de passe les liens sensibles pour contrôler l'accès et appliquer un partage limité dans le temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour Shlink
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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