Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel, de type SQL, à chaque endpoint enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre à des questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — instantanément depuis un tableau de bord web ou une API, plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.

L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toute la télémétrie des endpoints sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans données envoyées à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.