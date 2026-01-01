Déployer Fleet : installation en 1 clic.
Plateforme open source de gestion d'appareils pour l'interrogation, la surveillance et la sécurisation des points d'accès sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Fleet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fleet
Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel, de type SQL, à chaque endpoint enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre à des questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — instantanément depuis un tableau de bord web ou une API, plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.
L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toute la télémétrie des endpoints sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans données envoyées à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.
Principales fonctionnalités de Fleet
Requêtes de points de terminaison en direct
Exécutez des requêtes SQL sur n'importe quel appareil enregistré en temps réel pour répondre aux questions de sécurité et d'informatique sans attendre les analyses planifiées.
Gestion des vulnérabilités
Fleet compare en permanence les versions de logiciels installés aux bases de données CVE et met en évidence les paquets vulnérables sur chaque appareil enregistré.
MDM multiplateforme
Inscrire et gérer les appareils macOS et Windows via des profils MDM natifs sans déployer de serveur MDM distinct.
Application des politiques
Définissez l'état attendu des appareils sous forme de politiques et suivez les terminaux qui sont conformes et ceux qui nécessitent une remédiation depuis un tableau de bord centralisé.
Configuration GitOps
Gérez les requêtes, les politiques et les configurations d'agents en tant que code dans Git afin que les modifications soient versionnées et auditables.
API REST et CLI
Automatisez l'inscription, la planification des requêtes et le reporting via une API REST complète ou l'outil en ligne de commande fleetctl.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fleet
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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