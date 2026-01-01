Déployer KeeWeb en un clic.
Gestionnaire de mots de passe open source et basé sur le web, entièrement compatible avec les bases de données KeePass.
Trouvez le forfait VPS idéal pour KeeWeb
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec KeeWeb
KeeWeb est un gestionnaire de mots de passe gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur et est entièrement compatible avec le format KeePass (.kdbx). Il vous permet d'ouvrir et de gérer vos coffres-forts KeePass existants directement depuis votre navigateur sans aucun plugin ni client natif — votre coffre-fort reste sous votre contrôle sur votre propre espace de stockage.
L'auto-hébergement de KeeWeb sur votre VPS signifie que vous pouvez accéder à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur, tout en gardant l'application elle-même privée et indépendante des services cloud tiers. Les fichiers de coffre-fort ne sont jamais envoyés à un serveur ; ils sont ouverts et déchiffrés côté client dans votre navigateur.
Principales fonctionnalités de KeeWeb
Compatibilité KeePass
Ouvrez et modifiez n'importe quel fichier .kdbx créé par KeePass, KeePassXC ou toute autre application compatible KeePass sans conversion.
Sécurité côté client
Tout le déchiffrement du coffre-fort se fait dans votre navigateur — votre mot de passe maître et le contenu de votre coffre-fort ne quittent jamais votre appareil et n'atteignent jamais le serveur.
Plusieurs backends de stockage
Chargez les coffres à partir de fichiers locaux, de Dropbox, Google Drive, OneDrive, ou de tout stockage distant compatible WebDAV.
Prise en charge des plugins
Étendez KeeWeb avec des plugins communautaires pour les thèmes, les champs personnalisés, la génération d'OTP et des intégrations supplémentaires.
Accès multiplateforme
Accédez à vos mots de passe depuis n'importe quel appareil avec un navigateur moderne — aucune installation native n'est requise sur les ordinateurs de bureau ou les appareils mobiles.
Pourquoi choisir Hostinger pour KeeWeb
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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