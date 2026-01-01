Déployer Flipt en un clic.
Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités auto-hébergée avec stockage natif Git et capacités de ciblage avancées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Flipt
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Flipt
Flipt est une plateforme open source de gestion de drapeaux de fonctionnalités qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de drapeaux à côté de votre code dans des dépôts Git, s'intégrant aux flux de travail de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de drapeaux, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements basés sur des pourcentages accessibles à tous les membres de l'équipe sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.
L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des drapeaux de fonctionnalités et les données de ciblage des utilisateurs entièrement au sein de votre infrastructure, assurant la conformité avec les politiques de sécurité et éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous bénéficiez des mêmes capacités que les services commerciaux de drapeaux de fonctionnalités pour une fraction du coût.
Principales fonctionnalités de Flipt
Stockage natif Git
Stockez les configurations des indicateurs de fonctionnalité dans vos dépôts Git, vous offrant le contrôle de version, la revue de code et l'historique d'audit pour chaque modification.
Ciblage avancé
Définissez des segments d'utilisateurs avec des attributs personnalisés pour déployer des fonctionnalités auprès de cohortes spécifiques avant un déploiement complet.
Déploiements en pourcentage
Déployer progressivement les fonctionnalités à un pourcentage d'utilisateurs, réduisant les risques et permettant des décisions basées sur les données avant un déploiement complet.
API REST et gRPC
Des API complètes et des SDK clients pour les langages populaires permettent à toute application d'évaluer les indicateurs avec une latence minimale.
Support multi-environnements
Gérer des configurations de drapeaux distinctes pour les environnements de développement, de staging et de production à partir d'une seule instance.
Pourquoi choisir Hostinger pour Flipt
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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