Flipt est une plateforme open source de gestion de drapeaux de fonctionnalités qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de drapeaux à côté de votre code dans des dépôts Git, s'intégrant aux flux de travail de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de drapeaux, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements basés sur des pourcentages accessibles à tous les membres de l'équipe sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.

L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des drapeaux de fonctionnalités et les données de ciblage des utilisateurs entièrement au sein de votre infrastructure, assurant la conformité avec les politiques de sécurité et éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous bénéficiez des mêmes capacités que les services commerciaux de drapeaux de fonctionnalités pour une fraction du coût.