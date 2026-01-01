Jusqu’à 70 % de rabais sur Open Source POS

Déployer un POS Open Source en installation en un clic.

Système de point de vente en ligne pour les commerces de détail avec gestion des stocks, gestion de la clientèle et rapports de vente.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Open Source POS

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Open Source POS

Open Source POS est un système de point de vente basé sur le web en PHP, conçu pour les petits commerces de détail, les cafés et les entreprises de services qui ont besoin d'un système de caisse complet sans frais SaaS par terminal. L'interface basée sur navigateur fonctionne sur n'importe quelle tablette, ordinateur portable ou PC de comptoir, de sorte que le même backend alimente la caisse, les mises à jour d'inventaire et les rapports depuis n'importe quel appareil sur le réseau local.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS permet de conserver les dossiers clients, l'historique des ventes et les données de prix sur une infrastructure que vous contrôlez — sans abonnement mensuel, sans pourcentage de transaction et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données MariaDB incluse est provisionnée automatiquement et persistée dans des volumes nommés pour des mises à niveau sécurisées.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Open Source POS

Passage en caisse

Traitez les ventes, les retours et les mises de côté avec la lecture de codes-barres, la recherche d'articles et des reçus personnalisables imprimés sur des imprimantes thermiques standard.

Suivi des stocks

Suivre les niveaux de stock, définir des seuils de réapprovisionnement et gérer les fournisseurs pour plusieurs catégories d'articles avec des ajustements automatiques à chaque vente.

Gestion de la clientèle

Maintenir une base de données clients avec l'historique des achats, les points de fidélité, les soldes de crédit en magasin et les niveaux de prix par client.

Rapports de ventes

Générer des rapports détaillés sur les ventes, les taxes, les paiements, les bénéfices et les remises sur des plages de dates configurables et des filtres d'employés.

Comptes des employés

Créez des identifiants individuels pour les employés avec des autorisations basées sur les rôles afin de séparer l'accès caissier, gestionnaire et aux rapports sur un terminal partagé.

Taxes multidevises

Configurez plusieurs taux de taxe, devises et méthodes de paiement pour correspondre aux règles de vente au détail locales et aux préférences de paiement des clients.

Pourquoi choisir Hostinger pour Open Source POS

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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