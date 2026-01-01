Déployer un POS Open Source en installation en un clic.
Système de point de vente en ligne pour les commerces de détail avec gestion des stocks, gestion de la clientèle et rapports de vente.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Open Source POS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Open Source POS
Open Source POS est un système de point de vente basé sur le web en PHP, conçu pour les petits commerces de détail, les cafés et les entreprises de services qui ont besoin d'un système de caisse complet sans frais SaaS par terminal. L'interface basée sur navigateur fonctionne sur n'importe quelle tablette, ordinateur portable ou PC de comptoir, de sorte que le même backend alimente la caisse, les mises à jour d'inventaire et les rapports depuis n'importe quel appareil sur le réseau local.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS permet de conserver les dossiers clients, l'historique des ventes et les données de prix sur une infrastructure que vous contrôlez — sans abonnement mensuel, sans pourcentage de transaction et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données MariaDB incluse est provisionnée automatiquement et persistée dans des volumes nommés pour des mises à niveau sécurisées.
Principales fonctionnalités de Open Source POS
Passage en caisse
Traitez les ventes, les retours et les mises de côté avec la lecture de codes-barres, la recherche d'articles et des reçus personnalisables imprimés sur des imprimantes thermiques standard.
Suivi des stocks
Suivre les niveaux de stock, définir des seuils de réapprovisionnement et gérer les fournisseurs pour plusieurs catégories d'articles avec des ajustements automatiques à chaque vente.
Gestion de la clientèle
Maintenir une base de données clients avec l'historique des achats, les points de fidélité, les soldes de crédit en magasin et les niveaux de prix par client.
Rapports de ventes
Générer des rapports détaillés sur les ventes, les taxes, les paiements, les bénéfices et les remises sur des plages de dates configurables et des filtres d'employés.
Comptes des employés
Créez des identifiants individuels pour les employés avec des autorisations basées sur les rôles afin de séparer l'accès caissier, gestionnaire et aux rapports sur un terminal partagé.
Taxes multidevises
Configurez plusieurs taux de taxe, devises et méthodes de paiement pour correspondre aux règles de vente au détail locales et aux préférences de paiement des clients.
Pourquoi choisir Hostinger pour Open Source POS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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