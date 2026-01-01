Déployer OpenEMR en 1 clic.
Dossiers de santé électroniques open source et système de gestion de cabinet médical utilisé par les cliniques et les professionnels de la santé du monde entier.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenEMR
OpenEMR est le système de dossiers de santé électroniques (DSE) et de gestion de cabinet médical open-source le plus largement adopté au monde. Conçu pour les petites cliniques comme pour les grandes organisations de soins de santé, il offre une suite complète d'outils pour l'enregistrement des patients, la documentation clinique, la planification, la facturation et les rapports — le tout au sein d'une seule plateforme auto-hébergée.
L'auto-hébergement d'OpenEMR sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données sensibles des patients, garantissant la conformité aux réglementations de confidentialité et conservant les dossiers médicaux sur une infrastructure que vous possédez. Sans frais de licence par utilisateur et avec une communauté mondiale active, OpenEMR est une alternative éprouvée aux systèmes DSE propriétaires coûteux.
Principales fonctionnalités de OpenEMR
Gestion des dossiers des patients
Stocker et récupérer l'historique complet des patients, y compris les données démographiques, les antécédents médicaux, les résultats de laboratoire, les ordonnances et les notes cliniques, dans un dossier structuré.
Prise de rendez-vous
Gérer les calendriers des prestataires, les rendez-vous des patients et les visites récurrentes avec un planificateur multi-ressources qui gère plusieurs praticiens et lieux.
Facturation et codage
Générer des demandes de remboursement d'assurance avec prise en charge du codage CIM-10 et CPT, suivre les paiements et gérer les bordereaux de paiement afin de réduire les frais administratifs de facturation.
Aide à la décision clinique
Afficher les avertissements d'interactions médicamenteuses, les alertes d'allergies et les rappels de soins préventifs au point de service pour soutenir des décisions cliniques plus sûres.
Prescription électronique et laboratoires
Envoyer les ordonnances électroniquement aux pharmacies et recevoir les résultats de laboratoire structurés directement dans les dossiers des patients sans saisie manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenEMR
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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