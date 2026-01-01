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Serveur de traitement d'images à la volée rapide et sécurisé qui redimensionne, convertit et optimise les images via de simples requêtes basées sur des URL.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec imgproxy

imgproxy est un serveur autonome haute performance pour le traitement d'images à la volée. Au lieu d'écrire du code de manipulation d'images dans votre application ou de payer des frais SaaS par transformation, vous déployez imgproxy une seule fois et transformez les images via des paramètres d'URL. Redimensionnez, recadrez, convertissez, ajoutez un filigrane et optimisez les images en créant une URL — aucune modification de votre stockage d'images ou de votre pipeline de livraison n'est requise.

Basé sur libvips, imgproxy traite les images beaucoup plus rapidement qu'ImageMagick avec une consommation de mémoire réduite. Il prend en charge les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF, et plus encore, avec une sélection automatique du format pour le meilleur rapport qualité-taille. L'auto-hébergement vous offre des transformations d'images illimitées à un coût VPS fixe, sans tarification par requête.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de imgproxy

Traitement basé sur l'URL

Transformez les images en créant une URL — pas de modifications de code, pas de refonte du pipeline d'images, et pas de SDK à installer dans votre application.

Conversion de format

Servir automatiquement les formats WebP ou AVIF aux navigateurs qui les prennent en charge, en se rabattant sur JPEG ou PNG pour les clients plus anciens.

Prise en charge du stockage cloud

Récupérez les images source directement depuis S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ou toute URL HTTP sans copier les fichiers sur le serveur.

Protection contre les bombes d'images

Les limites intégrées sur la résolution de la source et la taille des fichiers empêchent les attaques par décompression qui pourraient épuiser la mémoire du serveur.

Signature d'URL

Les signatures cryptographiques d'URL empêchent l'utilisation non autorisée de votre instance imgproxy comme proxy d'image public à usage général.

Pourquoi choisir Hostinger pour imgproxy

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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