Déployer imgproxy en un clic.
Serveur de traitement d'images à la volée rapide et sécurisé qui redimensionne, convertit et optimise les images via de simples requêtes basées sur des URL.
Trouvez le forfait VPS idéal pour imgproxy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec imgproxy
imgproxy est un serveur autonome haute performance pour le traitement d'images à la volée. Au lieu d'écrire du code de manipulation d'images dans votre application ou de payer des frais SaaS par transformation, vous déployez imgproxy une seule fois et transformez les images via des paramètres d'URL. Redimensionnez, recadrez, convertissez, ajoutez un filigrane et optimisez les images en créant une URL — aucune modification de votre stockage d'images ou de votre pipeline de livraison n'est requise.
Basé sur libvips, imgproxy traite les images beaucoup plus rapidement qu'ImageMagick avec une consommation de mémoire réduite. Il prend en charge les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF, et plus encore, avec une sélection automatique du format pour le meilleur rapport qualité-taille. L'auto-hébergement vous offre des transformations d'images illimitées à un coût VPS fixe, sans tarification par requête.
Principales fonctionnalités de imgproxy
Traitement basé sur l'URL
Transformez les images en créant une URL — pas de modifications de code, pas de refonte du pipeline d'images, et pas de SDK à installer dans votre application.
Conversion de format
Servir automatiquement les formats WebP ou AVIF aux navigateurs qui les prennent en charge, en se rabattant sur JPEG ou PNG pour les clients plus anciens.
Prise en charge du stockage cloud
Récupérez les images source directement depuis S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ou toute URL HTTP sans copier les fichiers sur le serveur.
Protection contre les bombes d'images
Les limites intégrées sur la résolution de la source et la taille des fichiers empêchent les attaques par décompression qui pourraient épuiser la mémoire du serveur.
Signature d'URL
Les signatures cryptographiques d'URL empêchent l'utilisation non autorisée de votre instance imgproxy comme proxy d'image public à usage général.
Pourquoi choisir Hostinger pour imgproxy
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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