Jusqu’à 70 % de rabais sur Password Pusher

Déployer Password Pusher en 1 clic.

Service open-source pour le partage de mots de passe, de fichiers et de liens via des URL autodestructrices qui expirent après un certain nombre de vues ou un certain temps.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Password Pusher

Password Pusher est une application open source qui remplace l'habitude dangereuse d'envoyer des identifiants par courriel ou par message en texte clair. Au lieu d'envoyer le secret directement, vous générez une URL à usage unique qui livre la charge utile une seule fois, puis s'autodétruit en fonction du nombre de vues, du temps écoulé, ou des deux. Les mots de passe, les fichiers, les URL et les codes QR sont tous pris en charge, et chaque envoi peut nécessiter une phrase secrète supplémentaire avant d'être révélé.

L'auto-hébergement de Password Pusher sur votre propre VPS maintient chaque secret au sein de l'infrastructure que vous contrôlez — aucun SaaS tiers ne lit, n'enregistre ou ne conserve vos identifiants partagés, et la piste d'audit complète reste sur votre serveur avec les données.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Password Pusher

Liens éphémères

Les URL à usage unique expirent après un nombre de vues configuré ou une période donnée, de sorte que les secrets ne peuvent pas être relus ou divulgués depuis les boîtes de réception.

Protection par phrase secrète

Ajoutez une phrase secrète distincte en plus du lien afin qu'une URL interceptée à elle seule ne suffise pas à révéler le secret.

Fichiers et codes QR

Envoyez des mots de passe, des fichiers, des URL et des codes QR via le même flux de livraison audité avec des politiques d'expiration par type.

Journalisation d'audit complète

Suivez la création, la récupération et l'identité du spectateur pour chaque envoi, avec des comptes optionnels et une authentification à deux facteurs pour le tableau de bord.

Branding personnalisé

Personnalisez l'interface utilisateur avec votre propre titre, slogan, thème et pied de page pour les équipes internes ou les déploiements destinés aux clients.

JSON API

Intégrez le partage de mots de passe dans des scripts, des pipelines CI ou des outils internes via l'API JSON v2 documentée.

Pourquoi choisir Hostinger pour Password Pusher

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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