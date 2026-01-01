Déployer Password Pusher en 1 clic.
Service open-source pour le partage de mots de passe, de fichiers et de liens via des URL autodestructrices qui expirent après un certain nombre de vues ou un certain temps.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Password Pusher
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Password Pusher
Password Pusher est une application open source qui remplace l'habitude dangereuse d'envoyer des identifiants par courriel ou par message en texte clair. Au lieu d'envoyer le secret directement, vous générez une URL à usage unique qui livre la charge utile une seule fois, puis s'autodétruit en fonction du nombre de vues, du temps écoulé, ou des deux. Les mots de passe, les fichiers, les URL et les codes QR sont tous pris en charge, et chaque envoi peut nécessiter une phrase secrète supplémentaire avant d'être révélé.
L'auto-hébergement de Password Pusher sur votre propre VPS maintient chaque secret au sein de l'infrastructure que vous contrôlez — aucun SaaS tiers ne lit, n'enregistre ou ne conserve vos identifiants partagés, et la piste d'audit complète reste sur votre serveur avec les données.
Principales fonctionnalités de Password Pusher
Liens éphémères
Les URL à usage unique expirent après un nombre de vues configuré ou une période donnée, de sorte que les secrets ne peuvent pas être relus ou divulgués depuis les boîtes de réception.
Protection par phrase secrète
Ajoutez une phrase secrète distincte en plus du lien afin qu'une URL interceptée à elle seule ne suffise pas à révéler le secret.
Fichiers et codes QR
Envoyez des mots de passe, des fichiers, des URL et des codes QR via le même flux de livraison audité avec des politiques d'expiration par type.
Journalisation d'audit complète
Suivez la création, la récupération et l'identité du spectateur pour chaque envoi, avec des comptes optionnels et une authentification à deux facteurs pour le tableau de bord.
Branding personnalisé
Personnalisez l'interface utilisateur avec votre propre titre, slogan, thème et pied de page pour les équipes internes ou les déploiements destinés aux clients.
JSON API
Intégrez le partage de mots de passe dans des scripts, des pipelines CI ou des outils internes via l'API JSON v2 documentée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Password Pusher
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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