Déployer JobOps via une installation en un clic.
Pipeline de recherche d'emploi auto-hébergé qui parcourt les plateformes, adapte les CV, évalue l'adéquation et suit chaque candidature depuis un tableau de bord unique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour JobOps
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec JobOps
JobOps applique les principes DevOps à la recherche d'emploi. Il recherche sur LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna et plus de 10 autres sites d'emploi depuis un seul écran, évalue chaque résultat par rapport à votre profil, génère un CV adapté au poste et suit chaque candidature en un seul endroit. Il ne postule délibérément pas automatiquement — les recruteurs peuvent détecter les soumissions automatisées, donc JobOps vous offre la rapidité sans sacrifier la qualité.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS garde votre CV, votre historique de recherche, vos jetons de suivi Gmail et vos clés de fournisseur d'IA sous votre contrôle total au lieu d'être hébergés chez un SaaS tiers. Le pipeline stocke toutes les données localement dans SQLite, ainsi que les PDF générés, de sorte que l'historique complet de chaque recherche et candidature reste sur l'infrastructure que vous possédez.
Principales fonctionnalités de JobOps
Recherche multi-tableaux
Récupérez les offres de plus de 10 sites d'emploi, y compris LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe et Seek, à partir d'une seule interface de recherche.
Notation d'adéquation IA
Classez chaque emploi de 0 à 100 par rapport à votre profil afin de vous concentrer uniquement sur les postes qui valent la peine d'être postulés au lieu de trier des centaines manuellement.
Génération de CV personnalisés
Reformulez votre CV automatiquement pour chaque poste, exportez-le en PDF professionnel localement ou via une intégration Reactive Resume.
Suivi de la boîte de réception Gmail
Connectez Gmail et détectez automatiquement les invitations à des entretiens, les offres et les refus pour mettre à jour le statut des candidatures sans feuilles de calcul.
Apportez votre propre IA
Connectez OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI tel que Ollama ou LM Studio.
Vérifications de parrainage de visa
Vérifiez le statut de parrainage de visa britannique sur les annonces et n'affichez que les postes qui correspondent à vos exigences en matière d'autorisation de travail.
Pourquoi choisir Hostinger pour JobOps
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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