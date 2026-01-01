Déployer Woodpecker CI en un clic.
Plateforme CI/CD open-source légère avec intégration native de GitHub pour les tests, la création et le déploiement automatisés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Woodpecker CI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Woodpecker CI
Woodpecker CI est un fork communautaire léger de Drone CI qui fournit une plateforme d'intégration et de livraison continues simple. Les pipelines sont définis comme de simples fichiers YAML dans vos dépôts, et Woodpecker les exécute automatiquement lors d'événements de push, de pull request ou de tag via une intégration GitHub OAuth.
L'auto-hébergement de Woodpecker CI sur un VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de build, sans facturation à la minute ni limites de sièges. Remarque : avant le déploiement, créez une application GitHub OAuth avec l'URL de rappel définie sur l'URL de votre instance Woodpecker, puis fournissez l'ID client et le secret pendant le processus de configuration.
Principales fonctionnalités de Woodpecker CI
Définitions de pipeline YAML
Définissez des pipelines de build, de test et de déploiement sous forme de fichiers .woodpecker.yaml intégrés au code de votre application.
Intégration GitHub
Déclencher automatiquement les pipelines lors d'événements de push, de pull request et de tag via GitHub OAuth sans webhooks supplémentaires.
Compilations natives Docker
Chaque étape du pipeline s'exécute dans un conteneur Docker, offrant des environnements de build propres, isolés et reproductibles.
Étapes parallèles
Exécuter les étapes de pipeline indépendantes en parallèle pour réduire le temps de compilation total des projets multi-composants.
Gestion des secrets
Stockez les clés API et les identifiants sous forme de secrets de pipeline chiffrés, accessibles aux étapes sans les exposer dans les fichiers YAML.
Pourquoi choisir Hostinger pour Woodpecker CI
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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