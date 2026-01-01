Casdoor est une plateforme de gestion des identités et des accès (IAM) open source qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Conçue avec la prise en charge native d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion des utilisateurs à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre pile technologique.

L'auto-hébergement de Casdoor vous permet de garder le contrôle total des identifiants et des données de session de vos utilisateurs, sans tarification par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multifacteur intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.