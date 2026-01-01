Déployer Casdoor en 1 clic.
Plateforme de gestion des identités et des accès open source avec OAuth 2.0, OIDC et SAML pour une authentification unique centralisée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Casdoor
Casdoor est une plateforme de gestion des identités et des accès (IAM) open source qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Conçue avec la prise en charge native d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion des utilisateurs à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre pile technologique.
L'auto-hébergement de Casdoor vous permet de garder le contrôle total des identifiants et des données de session de vos utilisateurs, sans tarification par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multifacteur intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.
Principales fonctionnalités de Casdoor
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth 2.0, d'OpenID Connect et de SAML permet à Casdoor d'agir en tant que fournisseur d'identité pour pratiquement n'importe quelle application prête à l'emploi.
Authentification multifacteur
Imposer TOTP, les clés matérielles WebAuthn, les codes SMS ou Face ID sur toutes les applications connectées avec des politiques MFA par application.
Fournisseurs de connexion par réseaux sociaux
Des connecteurs intégrés pour GitHub, Google, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs permettent aux utilisateurs de se connecter avec leurs comptes existants.
Contrôle d'accès granulaire
Les politiques ACL, RBAC et ABAC basées sur Casbin contrôlent précisément quels utilisateurs et rôles peuvent accéder à quelles ressources au sein de votre pile.
Prise en charge multi-organisations
Gérer plusieurs organisations isolées avec des pools d'utilisateurs, des applications et des politiques distincts à partir d'une seule instance Casdoor.
Pourquoi choisir Hostinger pour Casdoor
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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