Déployer Mylar3 en 1 clic.
Téléchargeur et gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui automatise le suivi des nouvelles parutions via les sources NZB et torrent.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Mylar3
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Mylar3
Mylar3 est le fork Python 3 activement maintenu de Mylar — un téléchargeur de bandes dessinées automatisé et un gestionnaire de bibliothèque qui surveille les séries, met en file d'attente les nouveaux numéros dès leur sortie, transfère les téléchargements à votre client existant et post-traite les fichiers CBR/CBZ résultants dans une bibliothèque propre. Il communique avec SABnzbd, NZBGet et une large gamme de clients torrent, y compris qBittorrent, Transmission, Deluge et rTorrent.
L'auto-hébergement de Mylar3 sur votre propre VPS maintient votre liste de lecture, votre file d'attente de surveillance et vos identifiants de client de téléchargement au sein de votre infrastructure plutôt que sur un service SaaS. Combiné à un lecteur de bandes dessinées comme Komga ou Kavita, le déploiement devient une pile personnelle de style Plex pour les bandes dessinées — récupérant automatiquement les nouveaux numéros dans une bibliothèque que les lecteurs mobiles et de bureau peuvent consulter de n'importe où.
Principales fonctionnalités de Mylar3
Listes de séries à regarder
Suivez les séries en cours, les numéros individuels, les arcs narratifs et les one-shots afin que les nouvelles parutions soient mises en file d'attente automatiquement dès qu'elles sont disponibles.
Clients NZB et torrent
Déléguez les téléchargements à SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent et d'autres clients via leurs API standard.
Intégrations d'indexeurs
Rechercher parmi les indexeurs Newznab/Torznab, les fournisseurs DDL publics et les flux RSS configurables pour trouver chaque numéro suivi.
Post-traitement de la bibliothèque
Renomme, déplace et étiquette les fichiers téléchargés dans une structure de dossiers propre (CBR/CBZ) adaptée pour Komga, Kavita, ComicRack et d'autres.
Métadonnées ComicVine
Récupère les couvertures, la numérotation des numéros et les métadonnées de l'éditeur depuis ComicVine afin que la bibliothèque reste cohérente et bien étiquetée.
Planificateur en arrière-plan
Exécute des contrôles continus et planifiés pour détecter les nouveaux problèmes, les données de rattrapage manquantes et les tâches de renommage, afin que la bibliothèque se mette à jour sans intervention manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Mylar3
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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