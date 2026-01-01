Déployer Paymenter en 1 clic.
Plateforme de facturation et de gestion des abonnements open-source conçue pour les sociétés d'hébergement, avec des intégrations Stripe, PayPal et de provisionnement automatique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Paymenter
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Paymenter
Paymenter est une plateforme de facturation open source conçue spécifiquement pour les entreprises d'hébergement et les fournisseurs de services qui ont besoin d'une gestion professionnelle des abonnements sans frais par transaction ni coûts de licence propriétaires. Elle gère l'intégralité du cycle de vie du client — de la fourniture de services à la génération de factures et au recouvrement des paiements — avec des intégrations natives pour Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk et DirectAdmin. Construite sur Laravel avec un tableau de bord d'administration épuré, Paymenter offre aux entreprises d'hébergement la flexibilité de personnaliser chaque aspect de leur expérience de facturation.
L'auto-hébergement de Paymenter sur votre VPS signifie aucune majoration de transaction, aucune limite de clients et un contrôle total sur la plateforme. MariaDB et Redis fonctionnent localement pour des expériences de paiement rapides et des opérations d'administration réactives, tandis que la licence MIT vous permet de modifier et d'étendre la plateforme pour qu'elle corresponde exactement à votre modèle commercial.
Principales fonctionnalités de Paymenter
Gestion des abonnements
Gérez la facturation récurrente avec des cycles flexibles, des rappels de renouvellement automatiques et la proratisation afin que les clients soient toujours facturés avec précision pour les services qu'ils utilisent.
Approvisionnement automatique
Les nouvelles commandes de services provisionnent automatiquement des ressources via les intégrations Pterodactyl, cPanel, Plesk ou DirectAdmin, éliminant ainsi la configuration manuelle entre le paiement et la livraison.
Plusieurs passerelles de paiement
Acceptez les paiements via Stripe, PayPal et Mollie prêts à l'emploi, offrant aux clients les options de paiement qu'ils préfèrent sans travail d'intégration personnalisé.
Portail libre-service client
Les clients gèrent leurs propres services, factures et détails de compte via un portail personnalisé, ce qui réduit le volume de tickets d'assistance pour les questions de facturation courantes.
Système de plug-ins extensible
Ajoutez des intégrations personnalisées, des passerelles de paiement et des modules de provisionnement via l'architecture de plugins sans modifier le code source de la plateforme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Paymenter
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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