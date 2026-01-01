openrouteservice est un moteur de routage open-source développé par HeiGIT qui transforme les données OpenStreetMap en directions prêtes à la production, en matrices temps-distance et en polygones d'accessibilité isochrones. Contrairement aux API de cartographie commerciales, il offre aux développeurs un back-end de routage gratuit et entièrement transparent avec des profils adaptés aux voitures, aux véhicules utilitaires lourds, aux vélos, aux piétons et aux fauteuils roulants.

L'auto-hébergement d'openrouteservice sur votre propre VPS supprime la tarification par requête, les limites de débit et le partage de données tiers. Vous contrôlez les régions et les profils chargés, vous gardez les coordonnées des clients privées et vous pouvez étendre le moteur avec des extraits OSM personnalisés, des restrictions et des données d'élévation adaptées à votre application.