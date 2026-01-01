Déployer openrouteservice en 1 clic.
Moteur de routage auto-hébergé basé sur les données OpenStreetMap avec des API de directions, d'isochrones et de matrices pour les voitures, les vélos et les piétons.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec openrouteservice
openrouteservice est un moteur de routage open-source développé par HeiGIT qui transforme les données OpenStreetMap en directions prêtes à la production, en matrices temps-distance et en polygones d'accessibilité isochrones. Contrairement aux API de cartographie commerciales, il offre aux développeurs un back-end de routage gratuit et entièrement transparent avec des profils adaptés aux voitures, aux véhicules utilitaires lourds, aux vélos, aux piétons et aux fauteuils roulants.
L'auto-hébergement d'openrouteservice sur votre propre VPS supprime la tarification par requête, les limites de débit et le partage de données tiers. Vous contrôlez les régions et les profils chargés, vous gardez les coordonnées des clients privées et vous pouvez étendre le moteur avec des extraits OSM personnalisés, des restrictions et des données d'élévation adaptées à votre application.
Principales fonctionnalités de openrouteservice
Directions API
Calculer des itinéraires point à point et multi-arrêts avec des instructions détaillées, la géométrie et les données d'élévation pour plusieurs profils de transport.
Accessibilité isochrone
Générer des polygones basés sur le temps ou la distance, montrant exactement jusqu'où un utilisateur peut voyager depuis n'importe quelle origine dans un budget donné.
Calculs matriciels
Calculer les temps de trajet et les distances de plusieurs à plusieurs en une seule requête, idéal pour l'optimisation de la logistique, de la répartition et des zones de livraison.
Plusieurs profils de transport
Livré avec des profils optimisés pour les voitures, les poids lourds, les vélos, les piétons et les fauteuils roulants, chacun respectant les règles et restrictions d'accès d'OSM.
Propulsé par OpenStreetMap
Chargez n'importe quel extrait OSM PBF de Geofabrik ou de votre propre source pour offrir un routage entièrement autonome pour les régions dont vous avez réellement besoin.
OpenAPI et Swagger UI
L'API REST conforme aux standards avec documentation Swagger intégrée facilite l'intégration du routage dans les applications web, mobiles et backend.
Pourquoi choisir Hostinger pour openrouteservice
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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