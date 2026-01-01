Déployer RosarioSIS en un clic.
Système d'information open source pour la gestion des notes, des emplois du temps, des présences, de la facturation et de la restauration scolaire.
Trouvez le forfait VPS idéal pour RosarioSIS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec RosarioSIS
RosarioSIS est un Système d'Information Scolaire (SIS) gratuit et open-source, conçu pour les écoles, les districts scolaires et les centres de formation qui ont besoin de gérer l'intégralité du cycle de vie des étudiants en un seul endroit. Il couvre les admissions, la planification, les bulletins de notes, les présences, la discipline, la facturation, la restauration scolaire et plus d'une douzaine d'autres modules — tous accessibles depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau.
L'auto-hébergement de RosarioSIS sur votre VPS maintient les dossiers sensibles des étudiants, les notes et les données financières sous votre contrôle direct, sans frais par étudiant ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur de cloud. Le déploiement inclut PostgreSQL et est préconfiguré avec des étiquettes Traefik pour le routage HTTPS automatique.
Principales fonctionnalités de RosarioSIS
Notes et bulletins scolaires
Suivez les devoirs, les calculs de notes pondérées, les périodes d'évaluation, et générez des bulletins scolaires et des relevés de notes imprimables directement depuis le système.
Suivi des présences
Enregistrez les présences quotidiennes et par cours avec des codes personnalisés, puis générez des rapports d'absence et informez automatiquement les parents par e-mail.
Planification et rotation
Élaborer les emplois du temps maîtres, gérer les demandes de cours et attribuer les élèves aux sections avec détection des conflits et contraintes de salles et d'enseignants.
Facturation et service de restauration
Gérer les frais de scolarité, les factures, les paiements et les plans de repas à la cafétéria avec des soldes de compte par élève et des relevés imprimables.
Portails parents et élèves
Donnez aux familles leurs propres identifiants pour consulter les notes, les emplois du temps, les présences et les devoirs sans exposer les flux de travail du personnel administratif.
Multilingue et modulaire
Disponible en anglais, espagnol, français et plus encore, avec des plugins optionnels pour les évaluations en ligne, les relevés de notes et les générateurs de rapports personnalisés.
Pourquoi choisir Hostinger pour RosarioSIS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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