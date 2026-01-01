Déployer flatnotes en un clic.
Application de prise de notes auto-hébergée et sans base de données qui stocke toutes vos notes sous forme de fichiers Markdown simples.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec flatnotes
flatnotes est une application de prise de notes minimaliste et auto-hébergée, construite autour d'un principe unique : vos notes sont de simples fichiers Markdown, rien de plus. Il n'y a pas de base de données, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in), et pas de structures de données complexes — juste des fichiers texte sur votre serveur que vous pouvez lire, modifier et sauvegarder avec n'importe quel outil. L'interface épurée élimine les distractions afin que vous puissiez vous concentrer sur l'écriture, l'organisation et la connexion d'idées grâce aux wikiliens et à la recherche en texte intégral.
L'auto-hébergement de flatnotes sur votre VPS signifie que vos pensées personnelles, notes de recherche et journaux restent entièrement au sein de votre infrastructure — jamais scannés, jamais exploités, jamais soumis à un changement de conditions d'utilisation d'un tiers. Les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, et vos notes restent portables pour toujours.
Principales fonctionnalités de flatnotes
Stockage sans base de données
Chaque note est un fichier Markdown simple sur le disque — aucune base de données requise, ce qui rend les sauvegardes et les migrations trivialement simples.
Connexions Wikilink
Connecter les idées entre les notes avec des wikiliens, transformant votre collection en un réseau de connaissances personnel.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans toutes vos notes pour trouver n'importe quelle idée, extrait ou référence sans balisage manuel.
Modes d'édition doubles
Basculez entre le Markdown brut et un éditeur visuel WYSIWYG selon vos préférences ou votre tâche de rédaction.
Organisation des balises
Classez et filtrez les notes avec des balises pour une navigation rapide dans de vastes bases de connaissances personnelles.
Pourquoi choisir Hostinger pour flatnotes
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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