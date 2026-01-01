Déployer Pinry en 1 clic.
Tableau d'images auto-hébergé de style Pinterest pour sauvegarder, étiqueter et organiser des images et des vidéos.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Pinry
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pinry
Pinry est un tableau d'images open source auto-hébergé qui vous permet de collecter, d'étiqueter et de parcourir des images, des vidéos et des pages web dans une disposition en mosaïque visuellement attrayante — similaire à Pinterest mais entièrement sous votre contrôle. Il combine un back-end Django REST Framework avec un front-end Vue.js et est livré sous forme de conteneur Docker unique soutenu par SQLite pour une configuration sans dépendance.
L'auto-hébergement de Pinry signifie que votre collection personnelle reste privée sur votre propre VPS, sans flux algorithmiques, sans publicité et sans compte requis pour la navigation si vous activez l'accès public. La prise en charge multi-utilisateurs, les tableaux publics et privés, la compatibilité avec les extensions de navigateur et une API REST complète le rendent adapté aux collections personnelles et aux petites équipes collaboratives.
Principales fonctionnalités de Pinry
Découverte par tags
Attribuez plusieurs étiquettes à chaque épingle et filtrez instantanément toute votre collection par étiquette — aucun dossier imbriqué n'est nécessaire.
Tableaux multi-utilisateurs
Créez des tableaux séparés par utilisateur et contrôlez la visibilité avec des paramètres d'accès public ou privé pour chaque tableau.
Prise en charge des extensions de navigateur
Enregistrez des images directement depuis n'importe quelle page web sur votre tableau Pinry à l'aide de l'extension de navigateur officielle.
API REST
Automatisez la création d'épingles et la gestion des collections par programmation via l'API intégrée de Django REST Framework.
Image Docker multi-architecture
L'image officielle prend en charge AMD64, ARMv7 et ARMv8 — elle fonctionne aussi bien sur les serveurs VPS standard que sur les cartes basées sur ARM.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pinry
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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