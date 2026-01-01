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Fork de WordPress qui conserve l'expérience de l'éditeur classique avec une stabilité améliorée et sans la complexité de Gutenberg.

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KVM 1
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
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$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ClassicPress

ClassicPress est un fork de WordPress géré par la communauté qui préserve l'éditeur classique TinyMCE familier tout en supprimant l'éditeur de blocs Gutenberg et la surcharge de performance qu'il introduit. Il maintient la compatibilité avec la plupart des thèmes et extensions WordPress existants, ce qui en fait un chemin de migration simple pour les sites et les développeurs qui préfèrent un comportement de CMS prévisible et stable plutôt que des changements d'interface constants.

L'auto-hébergement de ClassicPress sur votre VPS vous donne un contrôle total sur la configuration PHP, l'optimisation de la base de données et le calendrier des mises à jour — éliminant les restrictions de l'hébergement WordPress géré tout en conservant l'écosystème WordPress que vous connaissez déjà.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ClassicPress

Éditeur classique conservé

Conserve l'éditeur TinyMCE que les utilisateurs de WordPress connaissent, afin que les créateurs de contenu puissent travailler de manière productive sans avoir à apprendre une nouvelle interface basée sur des blocs.

Compatibilité des extensions WordPress

Fonctionne avec des milliers de plugins et thèmes WordPress existants, vous migrez donc sans reconstruire votre site ni remplacer votre ensemble d'outils existant.

Cycles de mises à jour stables

Le support à long terme signifie que les mises à jour sont prévisibles et rétrocompatibles, réduisant le risque que les plugins ne fonctionnent plus après une mise à niveau du noyau.

Performances améliorées

La suppression de la surcharge JavaScript de Gutenberg entraîne des chargements de page plus rapides et une consommation de ressources serveur réduite par rapport aux installations WordPress modernes équivalentes.

Contrôle total de la personnalisation

Les types de publication personnalisés, la gestion des rôles et la prise en charge des thèmes enfants offrent aux développeurs la même flexibilité que WordPress, avec une base plus stable en dessous.

Pourquoi choisir Hostinger pour ClassicPress

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Martin K
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