Déployer ClassicPress en un clic.
Fork de WordPress qui conserve l'expérience de l'éditeur classique avec une stabilité améliorée et sans la complexité de Gutenberg.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec ClassicPress
ClassicPress est un fork de WordPress géré par la communauté qui préserve l'éditeur classique TinyMCE familier tout en supprimant l'éditeur de blocs Gutenberg et la surcharge de performance qu'il introduit. Il maintient la compatibilité avec la plupart des thèmes et extensions WordPress existants, ce qui en fait un chemin de migration simple pour les sites et les développeurs qui préfèrent un comportement de CMS prévisible et stable plutôt que des changements d'interface constants.
L'auto-hébergement de ClassicPress sur votre VPS vous donne un contrôle total sur la configuration PHP, l'optimisation de la base de données et le calendrier des mises à jour — éliminant les restrictions de l'hébergement WordPress géré tout en conservant l'écosystème WordPress que vous connaissez déjà.
Principales fonctionnalités de ClassicPress
Éditeur classique conservé
Conserve l'éditeur TinyMCE que les utilisateurs de WordPress connaissent, afin que les créateurs de contenu puissent travailler de manière productive sans avoir à apprendre une nouvelle interface basée sur des blocs.
Compatibilité des extensions WordPress
Fonctionne avec des milliers de plugins et thèmes WordPress existants, vous migrez donc sans reconstruire votre site ni remplacer votre ensemble d'outils existant.
Cycles de mises à jour stables
Le support à long terme signifie que les mises à jour sont prévisibles et rétrocompatibles, réduisant le risque que les plugins ne fonctionnent plus après une mise à niveau du noyau.
Performances améliorées
La suppression de la surcharge JavaScript de Gutenberg entraîne des chargements de page plus rapides et une consommation de ressources serveur réduite par rapport aux installations WordPress modernes équivalentes.
Contrôle total de la personnalisation
Les types de publication personnalisés, la gestion des rôles et la prise en charge des thèmes enfants offrent aux développeurs la même flexibilité que WordPress, avec une base plus stable en dessous.
Pourquoi choisir Hostinger pour ClassicPress
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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