Hanko est un backend d'authentification open source construit autour des passkeys et de la norme WebAuthn, conçu comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement de passkey, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de secours optionnelle, MFA et récupération par e-mail — exposé via une API REST propre et des composants web intégrables.

L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur actif mensuel (MAU) et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données PostgreSQL incluse persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.