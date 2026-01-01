Déployer Hanko en 1 clic.
Backend d'authentification open source privilégiant les passkeys, avec connexion sans mot de passe, MFA, OIDC et connexion sociale.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hanko
Hanko est un backend d'authentification open source construit autour des passkeys et de la norme WebAuthn, conçu comme une alternative auto-hébergeable à Auth0, Clerk et autres SaaS d'identité. Il est livré avec un flux utilisateur complet — enregistrement de passkey, SSO social et d'entreprise, mots de passe comme solution de secours optionnelle, MFA et récupération par e-mail — exposé via une API REST propre et des composants web intégrables.
L'auto-hébergement de Hanko sur votre propre VPS maintient les identifiants utilisateur, les sessions et les journaux d'audit au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur actif mensuel (MAU) et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La base de données PostgreSQL incluse persiste les comptes utilisateur et les identifiants WebAuthn, tandis que les sessions basées sur JWT de Hanko s'intègrent à n'importe quelle pile frontend ou backend.
Principales fonctionnalités de Hanko
Authentification par clé d'accès prioritaire
Conçu autour de WebAuthn et des passkeys afin que les utilisateurs se connectent avec Face ID, Touch ID ou des clés matérielles au lieu de taper des mots de passe.
SSO social et d'entreprise
Fournisseurs OAuth intégrés pour Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML pour les fournisseurs d'identité d'entreprise.
Authentification multifacteur
Le support des applications d'authentification TOTP et les politiques d'appareils de confiance ajoutent une couche d'AMF à n'importe quel flux de connexion sans services externes.
SDK de composants web
Déployez une interface utilisateur de connexion complète en quelques minutes en intégrant les composants web officiels de Hanko dans n'importe quel framework — React, Vue, Svelte, ou du HTML pur.
Jetons de session JWT
Les sessions JWT conformes aux standards, avec rotation et révocation, facilitent l'intégration avec les API et microservices existants.
Journaux d'audit et webhooks
La journalisation d'audit intégrée et les événements webhook pour chaque action d'authentification vous offrent une visibilité complète et une intégration facile avec les systèmes en aval.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hanko
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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