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Client webmail léger et open source qui unifie plusieurs comptes de messagerie et des fils d'actualité en une seule interface rapide.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cypht

Cypht est un client webmail modulaire et open-source conçu pour la simplicité et la rapidité. Contrairement aux solutions webmail lourdes, Cypht agrège plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 ainsi que des flux d'actualités RSS/Atom dans une vue de boîte de réception unique et unifiée — vous offrant une vue complète de vos communications sans avoir à basculer entre les services.

Basé sur PHP avec une base Alpine Linux, Cypht fonctionne efficacement sur du matériel modeste et stocke la configuration utilisateur dans une base de données pour des déploiements multi-utilisateurs fiables. Son architecture basée sur des modules signifie que vous ne chargez que les fonctionnalités dont vous avez besoin, gardant l'interface propre et l'empreinte légère.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Cypht

Agrégation multi-comptes

Connectez plusieurs comptes de courriel IMAP et POP3 dans une seule boîte de réception unifiée pour une gestion plus rapide des courriels.

Intégration du fil d'actualité

Combinez les flux d'actualités email et RSS/Atom dans une seule interface, réduisant le nombre d'applications dont vous avez besoin pour rester informé.

Architecture modulaire

Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — contacts, calendriers, dossiers IMAP, filtres Sieve, et plus encore — pour une interface utilisateur épurée.

Sessions sur base de données

Stocke la configuration utilisateur et les sessions dans MariaDB pour des déploiements multi-utilisateurs fiables et évolutifs.

Encombrement réduit

Fonctionne sur Alpine Linux avec Nginx et PHP intégrés dans une seule image d'environ 290 Mo, nécessitant des ressources VPS minimales.

Pourquoi choisir Hostinger pour Cypht

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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