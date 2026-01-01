Déployer Cypht en un clic.
Client webmail léger et open source qui unifie plusieurs comptes de messagerie et des fils d'actualité en une seule interface rapide.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cypht
Cypht est un client webmail modulaire et open-source conçu pour la simplicité et la rapidité. Contrairement aux solutions webmail lourdes, Cypht agrège plusieurs comptes de messagerie IMAP et POP3 ainsi que des flux d'actualités RSS/Atom dans une vue de boîte de réception unique et unifiée — vous offrant une vue complète de vos communications sans avoir à basculer entre les services.
Basé sur PHP avec une base Alpine Linux, Cypht fonctionne efficacement sur du matériel modeste et stocke la configuration utilisateur dans une base de données pour des déploiements multi-utilisateurs fiables. Son architecture basée sur des modules signifie que vous ne chargez que les fonctionnalités dont vous avez besoin, gardant l'interface propre et l'empreinte légère.
Principales fonctionnalités de Cypht
Agrégation multi-comptes
Connectez plusieurs comptes de courriel IMAP et POP3 dans une seule boîte de réception unifiée pour une gestion plus rapide des courriels.
Intégration du fil d'actualité
Combinez les flux d'actualités email et RSS/Atom dans une seule interface, réduisant le nombre d'applications dont vous avez besoin pour rester informé.
Architecture modulaire
Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — contacts, calendriers, dossiers IMAP, filtres Sieve, et plus encore — pour une interface utilisateur épurée.
Sessions sur base de données
Stocke la configuration utilisateur et les sessions dans MariaDB pour des déploiements multi-utilisateurs fiables et évolutifs.
Encombrement réduit
Fonctionne sur Alpine Linux avec Nginx et PHP intégrés dans une seule image d'environ 290 Mo, nécessitant des ressources VPS minimales.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cypht
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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