Déployer PeerTube en 1 clic.
Plateforme vidéo fédérée pair-à-pair pour publier et partager des vidéos sans dépendre de YouTube ou d'une infrastructure centrale.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PeerTube
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PeerTube
PeerTube est une plateforme d'hébergement vidéo libre, open-source et fédérée, conçue comme une alternative auto-souveraine à YouTube et Vimeo. Chaque instance PeerTube est indépendante mais interconnectée via le protocole ActivityPub, ainsi vos spectateurs peuvent suivre des chaînes depuis n'importe quel autre serveur PeerTube tandis que chaque vidéo, commentaire et abonnement réside sur l'infrastructure que vous contrôlez.
Le streaming pair-à-pair WebRTC permet aux spectateurs de partager la bande passante entre eux, afin qu'une seule vidéo populaire ne fasse pas planter votre serveur lors des pics de trafic. Les pipelines PostgreSQL, Redis et de transcodage inclus fonctionnent entièrement sur votre VPS, offrant aux créateurs et aux communautés la pleine propriété de leur contenu, de leur audience et de leurs politiques de modération — pas de flux algorithmique, pas de démonétisation, pas d'intermédiaires publicitaires.
Principales fonctionnalités de PeerTube
Fédéré via ActivityPub
Les spectateurs de n'importe quelle instance PeerTube, Mastodon ou autre ActivityPub peuvent suivre votre chaîne, commenter et partager des vidéos à travers le Fediverse.
Streaming pair à pair
WebRTC basé sur navigateur réduit la bande passante du serveur en permettant aux spectateurs de partager des fragments vidéo, afin qu'un téléchargement viral ne fasse pas planter votre VPS.
Transcodage intégré
Le transcodage automatique génère plusieurs niveaux de qualité pour chaque téléchargement — de 240p à 4K — sans services de transcodage externes.
Streaming en direct et RTMP
Diffusez en direct depuis OBS ou tout encodeur compatible RTMP directement sur votre chaîne PeerTube avec enregistrement et rediffusions.
Gestion des chaînes et des listes de lecture
Organisez les vidéos en chaînes, listes de lecture et séries avec des miniatures personnalisées, des descriptions et des autorisations pour les collaborateurs.
API ouverte et intégrations
Intégrez des vidéos n'importe où avec un iframe d'une seule ligne et connectez-vous à des outils externes grâce à une API REST entièrement documentée.
Pourquoi choisir Hostinger pour PeerTube
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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