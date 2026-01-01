Déployer les outils TI en un clic.
Collection auto-hébergée d'utilitaires pour développeurs — encodeurs, formateurs, générateurs de hachage et outils réseau dans une seule interface.
Trouvez le forfait VPS idéal pour IT Tools
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec IT Tools
IT Tools rassemble des dizaines d'utilitaires essentiels pour les développeurs, les administrateurs système et les professionnels de l'informatique dans une interface web unique et épurée. Des formateurs JSON et décodeurs JWT aux calculateurs de sous-réseau et générateurs de mots de passe, chaque outil fonctionne entièrement dans le navigateur afin que les données sensibles ne quittent jamais votre appareil.
L'auto-hébergement d'IT Tools sur un VPS offre à votre équipe une boîte à outils privée et toujours disponible, sans dépendre des services en ligne publics. C'est particulièrement précieux dans les organisations ayant des politiques de sécurité interdisant l'utilisation d'outils web tiers ou dans les environnements avec un accès internet sortant restreint.
Principales fonctionnalités de IT Tools
Traitement côté client
Toutes les opérations s'exécutent directement dans le navigateur — les données sensibles comme les jetons, les hachages et les certificats n'atteignent jamais le serveur.
Outils de chiffrement et de hachage
Générer des hachages MD5, SHA et bcrypt, créer des UUID, décoder des jetons JWT et travailler avec Base64 et HMAC sans quitter l'interface.
Formateurs de code
Embellissez et minifiez instantanément JSON, SQL, XML, CSS et JavaScript pour nettoyer la sortie des API, des journaux ou des pipelines de build.
Utilitaires réseau
Calculateurs de sous-réseaux IPv4 et IPv6, vérificateurs de ports et outils de recherche d'adresses MAC pour les tâches quotidiennes d'administration réseau.
Générateurs et convertisseurs
Génération de mots de passe forts, lorem ipsum, conversion de dates, conversion d'unités et conversion de bases dans une interface unique et consultable.
Pourquoi choisir Hostinger pour IT Tools
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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