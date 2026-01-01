Jusqu’à 70 % de rabais sur ByteChef

Déployer ByteChef en 1 clic.

Plateforme low-code open source d'intégration d'API et d'automatisation des flux de travail avec plus de 200 connecteurs intégrés.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
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Trouvez le forfait VPS idéal pour ByteChef

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ByteChef

ByteChef est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données grâce à un éditeur visuel. Avec la prise en charge de plus de 200 composants et de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques et non techniques peuvent créer des automatisations sophistiquées sans écrire de code complexe.

L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données commerciales entièrement sous votre contrôle — pas d'accès fournisseur, pas de tarification basée sur l'utilisation, et pas de dépendance à un cloud d'automatisation tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ByteChef

Éditeur visuel de flux de travail

Concevez des flux d'automatisation complexes avec une interface glisser-déposer, rendant l'intégration accessible sans expertise approfondie en codage.

200+ connecteurs pré-intégrés

Connectez-vous instantanément aux applications SaaS, bases de données et API populaires sans avoir à créer d'intégrations personnalisées à partir de zéro.

Support multilingue

Développez une logique personnalisée en Java, JavaScript, Python ou Ruby afin que les développeurs puissent étendre les flux de travail dans le langage qu'ils connaissent déjà.

Architecture prête pour l'IA

Les composants d'IA intégrés permettent aux équipes d'intégrer une prise de décision intelligente dans les automatisations sans infrastructure d'IA distincte.

Contrôles de flux avancés

Les conditions, les commutateurs, les boucles et l'exécution parallèle permettent un contrôle précis sur le fonctionnement d'une logique métier complexe.

Pourquoi choisir Hostinger pour ByteChef

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
Sylvain

Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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