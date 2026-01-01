Déployer ByteChef en 1 clic.
Plateforme low-code open source d'intégration d'API et d'automatisation des flux de travail avec plus de 200 connecteurs intégrés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ByteChef
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ByteChef
ByteChef est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données grâce à un éditeur visuel. Avec la prise en charge de plus de 200 composants et de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques et non techniques peuvent créer des automatisations sophistiquées sans écrire de code complexe.
L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données commerciales entièrement sous votre contrôle — pas d'accès fournisseur, pas de tarification basée sur l'utilisation, et pas de dépendance à un cloud d'automatisation tiers.
Principales fonctionnalités de ByteChef
Éditeur visuel de flux de travail
Concevez des flux d'automatisation complexes avec une interface glisser-déposer, rendant l'intégration accessible sans expertise approfondie en codage.
200+ connecteurs pré-intégrés
Connectez-vous instantanément aux applications SaaS, bases de données et API populaires sans avoir à créer d'intégrations personnalisées à partir de zéro.
Support multilingue
Développez une logique personnalisée en Java, JavaScript, Python ou Ruby afin que les développeurs puissent étendre les flux de travail dans le langage qu'ils connaissent déjà.
Architecture prête pour l'IA
Les composants d'IA intégrés permettent aux équipes d'intégrer une prise de décision intelligente dans les automatisations sans infrastructure d'IA distincte.
Contrôles de flux avancés
Les conditions, les commutateurs, les boucles et l'exécution parallèle permettent un contrôle précis sur le fonctionnement d'une logique métier complexe.
Pourquoi choisir Hostinger pour ByteChef
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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