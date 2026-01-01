ByteChef est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser des flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données grâce à un éditeur visuel. Avec la prise en charge de plus de 200 composants et de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques et non techniques peuvent créer des automatisations sophistiquées sans écrire de code complexe.

L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données commerciales entièrement sous votre contrôle — pas d'accès fournisseur, pas de tarification basée sur l'utilisation, et pas de dépendance à un cloud d'automatisation tiers.