Déployer Keila en 1 clic.
Plateforme open source de newsletter et de marketing par e-mail conçue comme une alternative auto-hébergée à Mailchimp, Brevo et Sendinblue.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Keila
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Keila
Keila est une plateforme de newsletter et de marketing par courriel open source qui vous permet de développer, segmenter et atteindre votre liste d'abonnés sans dépendre de Mailchimp, Brevo ou d'autres SaaS commerciaux. Conçue avec Elixir et Phoenix pour une haute délivrabilité et un débit concurrentiel, elle offre un éditeur glisser-déposer épuré, des campagnes automatisées, des tests A/B, la segmentation des abonnés et des flux de confirmation de double opt-in — le tout soutenu par votre propre fournisseur SMTP afin que vous gardiez le contrôle total de votre réputation d'envoi et de vos données de contact.
L'auto-hébergement de Keila sur votre VPS offre aux newsletters, aux éditeurs indépendants et aux petites entreprises un nombre illimité d'abonnés et d'envois sans la tarification par contact qui devient prohibitive au-delà de quelques milliers de lecteurs. Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, votre propre postfix — et maîtrisez chaque relation avec vos abonnés.
Principales fonctionnalités de Keila
Éditeur par glisser-déposer
L'éditeur visuel de newsletters avec des blocs réutilisables, le téléchargement d'images et l'aperçu en direct facilite la conception de campagnes pour les non-développeurs.
Segmentation des abonnés
Définissez des segments basés sur les balises d'abonnement, les champs personnalisés ou les modèles d'activité, puis envoyez des campagnes ciblées à des segments d'audience spécifiques.
Confirmation d'abonnement en 2 étapes
Le flux de confirmation intégré impose le double consentement par défaut, protégeant la réputation de l'expéditeur et assurant la conformité CAN-SPAM et RGPD.
Apportez votre propre SMTP
Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ou votre propre postfix — et maîtrisez la délivrabilité et la réputation de l'expéditeur.
Analyses des ouvertures et des clics
Le suivi des ouvertures et des clics par campagne, avec les taux de désabonnement et les rapports de rebond, aide à affiner les lignes d'objet et le contenu au fil du temps.
API et webhooks
L'intégration complète de l'API REST et des webhooks vous permet de synchroniser automatiquement les abonnés depuis des CRM externes, des plateformes e-commerce ou des formulaires d'inscription.
Pourquoi choisir Hostinger pour Keila
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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