Déployer Marimo en un clic.
Notebook Python réactif avec réexécution automatique des cellules, support SQL et un format de fichier Python pur compatible avec Git.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Marimo
Marimo est un notebook Python de nouvelle génération qui élimine les problèmes d'état caché des notebooks Jupyter traditionnels. Il suit automatiquement les dépendances entre les cellules et réexécute de manière réactive les cellules en aval lorsque les valeurs changent, afin que votre notebook reflète toujours l'état actuel des données. Les notebooks sont stockés sous forme de fichiers .py simples — entièrement contrôlables par version, révisables dans les requêtes de tirage et exécutables comme des scripts Python standards ou déployés comme des applications web autonomes.
L'auto-hébergement de Marimo sur votre VPS offre à votre équipe un environnement de notebook persistant et toujours actif, accessible depuis n'importe quel navigateur, avec un support SQL préinstallé pour interroger les bases de données sur le même serveur, et une authentification basée sur des jetons pour maintenir la confidentialité de l'analyse.
Principales fonctionnalités de Marimo
Exécution réactive
Les cellules se réexécutent automatiquement lorsque leurs dépendances changent, éliminant les bogues d'état obsolète qui rendent les notebooks traditionnels peu fiables.
Format compatible avec Git
Les notebooks sont stockés sous forme de fichiers Python purs, ce qui les rend comparables, révisables dans les PR, et exécutables depuis la ligne de commande.
Support SQL intégré
Interrogez les bases de données et les dataframes avec SQL directement dans les notebooks sans bibliothèques ni configuration supplémentaires.
Éléments d'interface utilisateur interactifs
Ajoutez des curseurs, des listes déroulantes, des tableaux et d'autres widgets interactifs pour transformer les carnets d'analyse en applications web partageables.
Éditeur moderne
L'autocomplétion, la mise en forme, la mise en évidence des erreurs et un visualiseur de dataframe accélèrent l'écriture et le débogage de Python.
Pourquoi choisir Hostinger pour Marimo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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