Jusqu’à 70 % de rabais sur BugSink

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Plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée pour la surveillance des exceptions d'application avec un contrôle total sur les données de débogage sensibles.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour BugSink

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec BugSink

BugSink est une plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée qui capture, groupe et met en évidence les exceptions d'application sur l'ensemble de vos services en temps réel. Conçue avec Django et Python, elle fournit les traces de pile, le contexte d'erreur et la déduplication dont les équipes de développement ont besoin pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes — sans envoyer d'informations de débogage sensibles à un service tiers.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS élimine la tarification par volume d'erreurs, supprime les préoccupations de résidence des données pour les industries réglementées et vous permet d'intégrer le suivi des erreurs directement à votre infrastructure existante. Ce déploiement associe BugSink à MySQL pour un stockage d'erreurs durable et crée automatiquement un utilisateur administrateur au premier démarrage.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de BugSink

Regroupement automatique des erreurs

Déduplique et regroupe les exceptions similaires afin que votre équipe voie un problème exploitable au lieu de milliers d'alertes identiques inondant le tableau de bord.

Traces de pile détaillées

Capture des traces de pile complètes avec le contexte source et l'état des variables au moment de chaque erreur, donnant aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour reproduire et corriger les bugs.

Prise en charge multilingue des SDK

S'intègre avec les SDK populaires à travers plusieurs langages de programmation et frameworks afin que vous puissiez acheminer les erreurs de tous vos services vers un seul endroit.

Notifications en temps réel

Les alertes se déclenchent dès que de nouveaux types d'erreurs sont détectés, permettant aux équipes de réagir avant que les problèmes ne s'aggravent et n'affectent davantage d'utilisateurs.

Souveraineté complète des données

Toutes les données d'erreur, les traces de pile et le contexte utilisateur restent sur votre VPS, satisfaisant les exigences de conformité et empêchant les informations sensibles de quitter votre infrastructure.

Pourquoi choisir Hostinger pour BugSink

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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