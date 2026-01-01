BugSink est une plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée qui capture, groupe et met en évidence les exceptions d'application sur l'ensemble de vos services en temps réel. Conçue avec Django et Python, elle fournit les traces de pile, le contexte d'erreur et la déduplication dont les équipes de développement ont besoin pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes — sans envoyer d'informations de débogage sensibles à un service tiers.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS élimine la tarification par volume d'erreurs, supprime les préoccupations de résidence des données pour les industries réglementées et vous permet d'intégrer le suivi des erreurs directement à votre infrastructure existante. Ce déploiement associe BugSink à MySQL pour un stockage d'erreurs durable et crée automatiquement un utilisateur administrateur au premier démarrage.