Déployer BugSink en un clic.
Plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée pour la surveillance des exceptions d'application avec un contrôle total sur les données de débogage sensibles.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec BugSink
BugSink est une plateforme de suivi d'erreurs auto-hébergée qui capture, groupe et met en évidence les exceptions d'application sur l'ensemble de vos services en temps réel. Conçue avec Django et Python, elle fournit les traces de pile, le contexte d'erreur et la déduplication dont les équipes de développement ont besoin pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes — sans envoyer d'informations de débogage sensibles à un service tiers.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS élimine la tarification par volume d'erreurs, supprime les préoccupations de résidence des données pour les industries réglementées et vous permet d'intégrer le suivi des erreurs directement à votre infrastructure existante. Ce déploiement associe BugSink à MySQL pour un stockage d'erreurs durable et crée automatiquement un utilisateur administrateur au premier démarrage.
Principales fonctionnalités de BugSink
Regroupement automatique des erreurs
Déduplique et regroupe les exceptions similaires afin que votre équipe voie un problème exploitable au lieu de milliers d'alertes identiques inondant le tableau de bord.
Traces de pile détaillées
Capture des traces de pile complètes avec le contexte source et l'état des variables au moment de chaque erreur, donnant aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour reproduire et corriger les bugs.
Prise en charge multilingue des SDK
S'intègre avec les SDK populaires à travers plusieurs langages de programmation et frameworks afin que vous puissiez acheminer les erreurs de tous vos services vers un seul endroit.
Notifications en temps réel
Les alertes se déclenchent dès que de nouveaux types d'erreurs sont détectés, permettant aux équipes de réagir avant que les problèmes ne s'aggravent et n'affectent davantage d'utilisateurs.
Souveraineté complète des données
Toutes les données d'erreur, les traces de pile et le contexte utilisateur restent sur votre VPS, satisfaisant les exigences de conformité et empêchant les informations sensibles de quitter votre infrastructure.
Pourquoi choisir Hostinger pour BugSink
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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