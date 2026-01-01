Déployer ByteStash en un clic.
Gestionnaire d'extraits de code auto-hébergé avec coloration syntaxique, recherche en texte intégral et SSO optionnel pour les développeurs et les équipes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ByteStash
ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une bibliothèque unique et consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou par mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide, et de partager publiquement des extraits sans que les destinataires n'aient besoin de comptes.
Contrairement aux outils d'extraits de code basés sur le cloud, ByteStash fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Elle intègre une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect optionnelle, ce qui la rend également adaptée aux développeurs individuels et aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.
Principales fonctionnalités de ByteStash
Coloration syntaxique
Prend en charge des dizaines de langages de programmation afin que chaque extrait soit rendu avec une coloration syntaxique précise et lisible.
Recherche en texte intégral
Recherchez et filtrez l'ensemble de votre bibliothèque de snippets par langue, mot-clé ou étiquette pour trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes.
Partage public
Partagez des extraits individuels ou des collections via des liens publics — les destinataires n'ont pas besoin de compte pour les consulter.
Accès à l'API REST
L'API CRUD complète avec documentation Swagger intégrée vous permet d'intégrer la récupération d'extraits dans des scripts, des éditeurs ou des pipelines CI.
Intégration SSO
Connectez n'importe quel fournisseur OpenID Connect pour activer l'authentification unique pour les équipes utilisant déjà une gestion centralisée des identités.
Pourquoi choisir Hostinger pour ByteStash
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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