ByteStash est une application web auto-hébergée pour stocker, organiser et partager des extraits de code dans une bibliothèque unique et consultable. Elle prend en charge des dizaines de langages de programmation avec une coloration syntaxique complète, vous permet de filtrer par langage ou par mot-clé, d'épingler des favoris pour un accès rapide, et de partager publiquement des extraits sans que les destinataires n'aient besoin de comptes.

Contrairement aux outils d'extraits de code basés sur le cloud, ByteStash fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure avec une base de données SQLite légère — aucun service externe n'est requis. Elle intègre une API REST complète avec documentation Swagger et une intégration OpenID Connect optionnelle, ce qui la rend également adaptée aux développeurs individuels et aux équipes utilisant une gestion centralisée des identités.