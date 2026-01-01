Déployer Hi.Events en un clic.
Plateforme open source de gestion d'événements et de billetterie pour les conférences, les ateliers et les rencontres.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Hi.Events
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hi.Events
Hi.Events est une plateforme moderne et open source de gestion d'événements et de billetterie, conçue pour les organisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs événements sans avoir à payer de frais par billet aux plateformes commerciales. Elle gère l'intégralité du cycle de vie de l'événement — de la publication des pages d'événements et la vente de billets à l'enregistrement des participants et l'analyse des ventes — le tout depuis un tableau de bord unifié.
L'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données des participants, de la configuration des paiements et du contenu de l'événement. Au lieu de perdre un pourcentage sur chaque billet au profit d'un fournisseur SaaS, vous payez un coût fixe pour le VPS, quel que soit le nombre de billets vendus, et vous pouvez personnaliser la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque.
Principales fonctionnalités de Hi.Events
Pages d'événements personnalisables
Créez des pages d'événements personnalisées avec des noms de domaine sur mesure, vos propres logos et des mises en page de page d'accueil adaptées à votre organisation.
Vente de billets Stripe
Vendez des billets payants et gratuits avec l'intégration native de Stripe, des codes promotionnels, des limites de capacité et des règles de tarification échelonnée.
Enregistrement QR
Validez les participants à l'entrée à l'aide de billets à code QR et d'une interface d'enregistrement intégrée conçue pour le personnel sur appareils mobiles.
Gestion des commandes
Suivre les commandes, émettre des remboursements, renvoyer les billets et exporter les listes de participants pour l'impression des badges ou les suivis post-événement.
Analyse des ventes
Suivez les ventes de billets, les revenus et les tendances d'achalandage en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés et des rapports par événement.
API REST et Webhooks
Intégrez Hi.Events avec des CRM, des listes de diffusion ou des flux de travail personnalisés via une API REST documentée et un système de webhook.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hi.Events
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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