Jusqu’à 70 % de rabais sur Hi.Events

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Plateforme open source de gestion d'événements et de billetterie pour les conférences, les ateliers et les rencontres.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Hi.Events

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hi.Events

Hi.Events est une plateforme moderne et open source de gestion d'événements et de billetterie, conçue pour les organisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs événements sans avoir à payer de frais par billet aux plateformes commerciales. Elle gère l'intégralité du cycle de vie de l'événement — de la publication des pages d'événements et la vente de billets à l'enregistrement des participants et l'analyse des ventes — le tout depuis un tableau de bord unifié.

L'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données des participants, de la configuration des paiements et du contenu de l'événement. Au lieu de perdre un pourcentage sur chaque billet au profit d'un fournisseur SaaS, vous payez un coût fixe pour le VPS, quel que soit le nombre de billets vendus, et vous pouvez personnaliser la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Hi.Events

Pages d'événements personnalisables

Créez des pages d'événements personnalisées avec des noms de domaine sur mesure, vos propres logos et des mises en page de page d'accueil adaptées à votre organisation.

Vente de billets Stripe

Vendez des billets payants et gratuits avec l'intégration native de Stripe, des codes promotionnels, des limites de capacité et des règles de tarification échelonnée.

Enregistrement QR

Validez les participants à l'entrée à l'aide de billets à code QR et d'une interface d'enregistrement intégrée conçue pour le personnel sur appareils mobiles.

Gestion des commandes

Suivre les commandes, émettre des remboursements, renvoyer les billets et exporter les listes de participants pour l'impression des badges ou les suivis post-événement.

Analyse des ventes

Suivez les ventes de billets, les revenus et les tendances d'achalandage en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés et des rapports par événement.

API REST et Webhooks

Intégrez Hi.Events avec des CRM, des listes de diffusion ou des flux de travail personnalisés via une API REST documentée et un système de webhook.

Pourquoi choisir Hostinger pour Hi.Events

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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