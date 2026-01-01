Déployer Twenty en un clic.
CRM open source moderne avec un modèle de données personnalisable, une conception API-first et une automatisation de flux de travail flexible.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Twenty
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Twenty
Twenty est un CRM open-source de nouvelle génération qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leurs flux de travail de gestion de la relation client. Contrairement aux CRM SaaS rigides, Twenty vous permet de personnaliser chaque champ, objet et relation pour correspondre à vos processus métier exacts grâce à un modèle de données flexible.
L'auto-hébergement de Twenty sur un VPS maintient toutes les données client privées et élimine les frais de licence par utilisateur. Son architecture API-first signifie que toute intégration ou automatisation personnalisée est possible, et son interface moderne rivalise avec les alternatives commerciales tout en vous donnant la pleine propriété de votre infrastructure CRM.
Principales fonctionnalités de Twenty
Modèle de données personnalisable
Ajoutez des objets, des champs et des relations personnalisés pour correspondre à la structure exacte de votre entreprise sans écrire de code backend.
Conception axée sur l'API
Une API GraphQL et REST complète vous permet d'intégrer Twenty avec n'importe quel outil externe, plateforme d'automatisation ou application personnalisée.
Kanban & vues de liste
Basculez entre les vues de pipeline Kanban et les listes tabulaires pour gérer les affaires et les contacts dans le format adapté à votre flux de travail.
Intégration des e-mails
Connectez Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie pour enregistrer automatiquement les communications directement avec les contacts et les transactions.
Aucuns frais par utilisateur
L'auto-hébergement élimine les coûts récurrents de licence CRM, rendant Twenty rentable pour les équipes de vente en croissance.
Pourquoi choisir Hostinger pour Twenty
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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