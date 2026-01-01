Déployer Inkscape en un clic.
Éditeur de graphiques vectoriels gratuit et open-source, accessible depuis n'importe quel navigateur via un environnement de bureau hébergé dans le cloud.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Inkscape
Inkscape est le principal éditeur de graphiques vectoriels open source pour la création de logos, d'icônes, d'illustrations et de diagrammes techniques au format SVG. Ce modèle exécute l'application de bureau complète Inkscape via KasmVNC, la rendant accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans aucune installation locale.
Héberger Inkscape sur un VPS vous offre un espace de travail de conception persistant qui vous suit sur tous vos appareils. Vos extensions personnalisées, palettes, modèles et fichiers de projet sont toujours disponibles, et l'environnement est sécurisé via HTTPS avec authentification par mot de passe — aucun VPN ni synchronisation de bureau n'est requis.
Principales fonctionnalités de Inkscape
Bureau accessible par navigateur
L'application Inkscape complète s'exécute dans votre navigateur via KasmVNC, vous donnant accès à votre espace de travail de conception depuis n'importe quel appareil.
Édition native SVG
Inkscape fonctionne directement avec la géométrie SVG, ainsi les illustrations s'adaptent à n'importe quelle résolution sans perte de qualité — idéal pour le web et l'impression.
Édition avancée de nœud
Des outils précis de manipulation de courbes de Bézier et de nœuds vous donnent un contrôle total sur les tracés pour des illustrations détaillées et des travaux d'icônes.
Extensions et scripts
Des centaines d'extensions intégrées et communautaires permettent l'automatisation, des effets personnalisés et des intégrations de flux de travail directement dans Inkscape.
Workspace persistant
Les fichiers de projet, les polices, les palettes et les préférences persistent d'une session à l'autre dans un volume Docker nommé, survivant aux redémarrages et aux mises à jour des conteneurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour Inkscape
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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