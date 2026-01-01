Inkscape est le principal éditeur de graphiques vectoriels open source pour la création de logos, d'icônes, d'illustrations et de diagrammes techniques au format SVG. Ce modèle exécute l'application de bureau complète Inkscape via KasmVNC, la rendant accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans aucune installation locale.

Héberger Inkscape sur un VPS vous offre un espace de travail de conception persistant qui vous suit sur tous vos appareils. Vos extensions personnalisées, palettes, modèles et fichiers de projet sont toujours disponibles, et l'environnement est sécurisé via HTTPS avec authentification par mot de passe — aucun VPN ni synchronisation de bureau n'est requis.